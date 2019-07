La terza amichevole del Napoli si chiude con un pareggio: dopo la sconfitta con il Benevento e la vittoria con la Feralpisalò è arrivato il 3-3 divertente con la Cremonese di Massimo Rastelli. Gli azzurri sono scesi in campo a Dimaro Folgarida con un 4-3-3 che prevedeva il tridente Milik-Mertens-Insigne e Callejon come intermedio ma la squadra di Carlo Ancelotti è parsa poco brillante in tutti i suoi uomini più rappresentativi perché si sono fatti sentire i carichi di lavoro di questo inizio settimana.

Napoli sulle gambe, Cremonese avanti 1-2

Il Napoli ha subito la prima rete all'11' con Vasile Mogos, che ha deviato in maniera maldestra una spizzata sul primo palo dopo un calcio d'angolo di Piccolo dalla destra ma subito dopo la mezz'ora è arrivato il pareggio della squadra di Ancelotti su calcio di rigore: Mertens è stato atterrato in area e Lorenzo Insigne ha portato in equilibrio il match spiazzando Agazzi. Al 42′ i nerogrigi si sono riportati in vantaggio grazie a Mariano Arini: l'ex centrocampista dell'Avellino ha ricevuto la palla in area da Castagnetti e di destro ha battuto Meret sul primo palo. Davvero una gran bella azione della squadra di Rastelli.

Magia di Soddimo: finisce 3-3

La gara è tornata in parità grazie ad una rete di Simone Verdi, che ha sfruttato al meglio un cross da calcio d'angolo di Insigne e dal limite dell'area ha avuto il tempo di stoppare e calciare facilmente verso la porta di Agazzi. Una deviazione di Castagnetti ha mandato fuori tempo il portiere della Cremonese. Amin Younes, entrato al posto di Insigne, aveva portato in vantaggio il Napoli per la prima volta nel match dopo un ottimo stop a seguire e un bel diagonale ma è stato Danilo Soddimo a regalare la perla della sfida con uno strepitoso tiro da centrocampo che ha colto di sorpresa Meret e ha inchiodato il risultato sul 3-3. Il goal del calciatore della Cremonese ha ricordato, vagamente, quello di Harry Kane messo a segno qualche giorno fa contro la Juve nella ICC 2019.

Esordio per Elmas: subito in campo il neo acquisto

Problemi fisici per Kevin Malcuit: il laterale francese è uscito dal campo da solo per un fastidio al polpaccio e al suo posto è entrato in campo il nuovo acquisto Elif Elmas, arrivato nelle scorse ore dalla Turchia. Negli ultimi minuti il Napoli ha giocato con un classe '99, il macedone appena arrivato, e un 2000, Gianluca Gaetano, in mezzo al campo: non male per il futuro del club azzurro.