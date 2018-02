Napoli e Lazio, la prima e la terza della classifica, si affrontano sabato sera al San Paolo. Un match fondamentale per entrambe le squadre. Quella di Inzaghi ha perso le ultime due partite e ha dilapidato buona parte del vantaggio che aveva su Inter e Roma. Quella di Sarri cercherà di allungare la sua serie di vittorie, perché la Juve corre, va veloce, e gli azzurri non possono fermarsi. Mertens ci sarà, il problema alla caviglia è alle spalle, ma Sarri ha due spine: Hysaj e Albiol, che rischiano di non esserci.

La difesa del Napoli senza Hysaj e Albiol

Raul Albiol non è al top della forma e accusa nuovamente problemi muscolari, la Lazio è un avversario di prim’ordine, ma Sarri sembra intenzionato a non rischiarlo. Mentre Hysaj è stato messo fuori causa dalla febbre negli ultimi giorni. Se entrambi non riusciranno a recuperare toccherà a Maggio, che domenica compie trentasei anni, e a Chiriches, schierato contro il Bologna due settimane fa al posto di Albiol. Non filò benissimo la coppia con Koulibaly. In avanti invece Callejon e Mertens saranno presenti con Insigne.

Tornano Lulic e Milinkovic-Savic

Cambia qualcosa anche Inzaghi che ha nuovamente a disposizione capitan Lulic e soprattutto Milinkovic-Savic, il cuore della squadra biancoceleste. Luis Alberto sarà al suo posto e affiancherà Ciro Immobile, alla ricerca del gol che gli manca da un mesetto. Caceres, che non ha convinto in fase difensiva lunedì con il Genoa, lascerà il posto a Wallace. Sicura l’assenza di Felipe Anderson, che sarà escluso dall’elenco dei convocati dopo la lite con Inzaghi.

Le probabili formazioni di Napoli-Lazio

Napoli (4-3-3): Reina; Maggio, Chiriches, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.