Alla fine di una giornata convulsa la Lazio ha deciso che Felipe Anderson verrà escluso dall’elenco dei convocati per il match con il Napoli (in programma sabato 10 febbraio al San Paolo). La lite con Inzaghi e l’arrivo a Formello per l’allenamento con due ore di ritardo costano carissimo al brasiliano, che avrà anche una multa salata. Il giocatore non è stato messo fuori rosa, ma chissà se il suo futuro sarà ancora nella Capitale.

La presunte lite tra Inzaghi e Felipe Anderson e la smentita

Dunque una giornata lunga e faticosa per il club del presidente Lotito. In mattinata ‘Mediaset Premium’ ha riferito che dopo il Monday Night tra Lazio e Genoa il giocatore brasiliano e il tecnico avrebbero litigato in modo abbastanza pesante. Inzaghi si sarebbe arrabbiato per lo scarso impegno del suo numero 10, che avrebbe risposto piccato: “Mister tu ce l’hai sempre con me, vieni sempre da me”. In un attimo gli animi si sarebbero accesi, ma i senatori Radu e Lucas Leiva avrebbero riportato rapidi la calma. Il portavoce del club, Arturo Diaconale, a Lazio Channel, successivamente ha gettato acqua sul fuoco, ha cancellato ogni voce di lite pesante e soprattutto di rissa, ma ha parlato solo di confronto civile, forte, tra due persone che perseguono lo stesso obiettivo e che erano reduci da una sconfitta.

Felipe Anderson salterà Napoli-Lazio

Oggi però Felipe Anderson non si è presentato puntuale a Formello per l’allenamento. Inzaghi, il d.s. Tare e il club manager Peruzzi sono andati tutte le sue ferie. Il numero 10 della Lazio è arrivato con due ore di ritardo. Inzaghi lo ha lasciato fuori dall’allenamento. Felipe Anderson ha subito gli strali dei due dirigenti della Lazio, che hanno deciso, di comune accordo con il tecnico, di escluderlo dal match con il Napoli capolista. Una spina ulteriore per la Lazio, reduce da due sconfitte in campionato.