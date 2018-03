Tutti per uno e uno per tutti. Se c'è una cosa che non manca a Castel Volturno, quartier generale del Napoli, è proprio la compattezza del gruppo. Tutti i giocatori sono infatti concentrati per cercare di conquistare l'obiettivo comune: lo Scudetto. Più passano i mesi e più Maurizio Sarri somiglia ad un comandante rivoluzionario, capace di guidare i suoi giocatori anche nelle battaglie più difficili. Le parole del tecnico pronunciate dopo la sfida con il Genoa ("Scudetto? Io andrei anche al ‘palazzo' a prendere il potere ma non è facile"), sono diventate un hashtag per i tifosi social (#finoalpalazzo) e un "mantra" per Hamsik e compagni.

"Sarebbe stupendo prendere il potere ed andare fino al palazzo come vuole il mister – ha spiegato Allan a Radio Kiss Kiss – Noi vogliamo seguirlo fino al palazzo e non abbiamo paura di fare questa impresa. Pensiamo partita per partita, finale per finale. Vogliamo regalare una grande gioia ai tifosi".

L'impegno dell'Allianz Stadium

"Fino ad ora abbiamo fatto un grande campionato – ha continua il centrocampista brasiliano – Abbiamo sbagliato poco ma ora dobbiamo cercare di lavorare al massimo e correggere gli errori per terminare il campionato alla grande. Speriamo di avere sempre i tifosi con noi a sostenerci. Vincere col Genoa è stato fondamentale per riaprire definitivamente il campionato, ma ora pensiamo solo a noi e non alla Juventus".

La battaglia finale, ovviamente, sarà quella del prossimo 22 aprile quando il Napoli farà visita ai campioni d'Italia di Massimiliano Allegri: "Sarà una sfida decisiva, ma ora conta solo quella col Sassuolo. Il mister vuole mantenere al massimo la concentrazione di tutti noi e fa bene – ha concluso Allan – Dobbiamo lavorare bene, cercare di migliorare e fare il massimo possibile. Mancano nove partite al nostro sogno".