Peggio di Sodoma e Gomorra. Cosa deve essere mai diventata questa Inter? Cosa deve essere mai diventato quest'ambiente che mastica e poi sputa calciatori fino a portarli al rimpianto di aver accettato il trasferimento in nerazzurro? Possibile che dalle parti di Appiano Gentile ci sia una situazione così caotica da mettere a disagio, in difficoltà e poi in fuga molti calciatori? A giudicare dalle parole di alcuni ex di turno che hanno lasciato di recente il club sembra proprio di sì. Quanto si tratti di impressioni e questioni strettamente personali è tutto da verificare, resta il fatto che il malcontento espresso inizia a essere molto contagioso, tant'è che dopo Kondogbia adesso tocca a Murillo esprimere giudizi poco felici sulla sua esperienza tra le fila interiste.

Alle parole del francese – "se potessi pagherei di tasca mia i soldi (25 milioni, ndr) per il riscatto" – si sono aggiunte quelle del difensore centrale colombiano ceduto nell'estate scorsa dopo l'ingaggio di Skriniar della Samp. Approdato anche lui al Valencia, ha cancellato il passato più recente e confermato di essere assolutamente entusiasta della sua esperienza in Spagna e in particolare nel club del ‘pipistrello'. Nessun rimpianto per aver accettato il trasferimento. Nessun timore che la propria carriera possa subire una sorta di ‘deminutio' rispetto a quelle che sono le ambizioni.