Sono stati due anni difficili per Geoffry Kondogbia all'Inter ma ora al Valencia il francese sembra aver trovato la sua dimensione e non ha nessuna intenzione di lasciare la Spagna. Il centrocampista ex Monaco è ancora di proprietà del club nerazzurro ma sia il diretto interessato che la squadra spagnola sono interessati affinché il sodalizio tra le parti continui anche per le prossime stagioni e questo vuol dire che a fine anno si siederanno introno ad un tavolo per discutere del passaggio in via definitiva.

Il centrocampista ha messo a segno 3 reti e 1 assist nelle 20 gare giocate in Liga e le sue prestazioni sono così importanti per Marcelino che non se ne priva mai. Il futuro di Kondogbia si deciderà sicuramente nei prossimi mesi e, con grande probabilità, si intreccerà con quello di Cancelo che l'estate scorsa ha fatto il tragitto inverso.

Kondogbia: Pagherei di tasca mia per riscattarmi.

Kondogbia era arrivato a Milano con grandi speranze e le attese su di lui erano tantissime ma lo stesso calciatore ha parlato della situazione che si vive nell'ambiente Inter e in un'intervista a Cadena Ser ha messo in piazza il suo pensiero sul club meneghino

Il vero problema all'Inter era lo squilibrio. Era un po' un bordello: in due anni ho conosciuto 4-5 allenatori, la squadra cambia continuamente ogni anno. Per questo motivo un giocatore, specie un giocatore giovane, trova molto difficile integrarsi e offrire buone prestazioni. Un club ha bisogno di stabilità, di andare avanti anche se non vanno bene le cose all'inizio. La società deve preservare i giocatori e l'allenatore per continuare, ma è difficile avere un buon rendimento per un elemento anche di qualità se allenatori e giocatori cambiano di continuo. Il mio riscatto fissato a 25 milioni di euro? Se avessi i soldi, pagherei di tasca mia.

Kondogbia-Cancelo: due destini che si uniscono.

Mateu Alemany, direttore generale del Valencia, ha parlato del futuro di Geoffrey Kondogbia e Joao Cancelo, scambiati in estate con l'identica formula, quella del prestito con diritto di riscatto. Nel caso del centrocampista francese è fissato a 25 milioni mentre per il terzino portoghese la cifra si avvicina ai 35 milioni di euro. Il dirigente del club spagnolo ha dichiarato