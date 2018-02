Almeno tre gli episodi da moviola molto controversi che hanno alimentato discussioni nel corso della gara tra Inter e Benevento. La vittoria è andata alla squadra di Spalletti (gol di Skriniar e Ranocchia) ma sull'esito del match pesano come un macigno alcune decisioni dell'arbitro Luca Pairetto. L'errore più clamoroso capita al 20° del secondo tempo quando il risultato è ancora fermo sullo 0-0 e non viene concesso un rigore netto su Cataldi. Nella gestione della gara inspiegabile anche la gestione dei cartellini, con Gagliardini e Candreva che avrebbero meritato sanzioni per interventi fallosi evidenti ma lasciati impuniti.

Ranocchia sgambetta Cataldi: niente rigore, né Var.

I sanniti tengono bene il campo e pungono in contropiede mentre la squadra di Spalletti fatica a trovare spazio. E' il copione che si ripete anche nella ripresa quando ad andare vicino al vantaggio è la formazione di De Zerbi che protesta per un contatto tra Ranocchia e Cataldi in piena area di rigore. Il giocatore del Benevento fa un tunnel all'avversario che lo colpisce con la gamba destra e lo atterra. Il diretto di gara non fa ricorso nemmeno al Var.

Gagliardi da rosso su Sandro, nemmeno ammonito.

E' il 18° del primo tempo, l'avvio di partita dell'Inter è tutto in salita. Ai nerazzurri manca lucidità e soprattutto appaiono nervosi al cospetto di un Benevento che si difende con ordine e palleggia bene. Gagliardini si rende protagonista di un bruttissimo fallo sul mediano brasiliano dei sanniti, Sandro: entra a gamba tesa, piede a martello sullo stinco dell'avversario. Un tackle durissimo che, se il calciatore non avesse piegato leggermente l'articolazione, avrebbe avuto conseguenze ben più gravi. Pairetto non estrae il cartellino nemmeno per l'ammonizione.

Impunito il calcio di Candreva a Letizia.

"Questo è un fallo da ammonizione", dice Bergomi nel corso della telecronaca. Il direttore di gara la pensa diversamente… e lascia impunito il calcio che Candreva rifila a Letizia verso la fine del primo tempo. Il calciatore del Benevento è in vantaggio e in controllo della palla, l'ex laziale arriva alle spalle e lo colpisce intenzionalmente sulla caviglia destra. Pairetto anche in questo caso lascia correre.

L'amarezza di De Zerbi: "In certi stadi c'è poca equità"

Il tecnico del Benevento, De Zerbi, non cerca attenuanti: è stato calciatore e conosce benissimo quali sono le dinamiche del campo, riconosce pregi e difetti della sua squadra ma è giusto che sollevi obiezioni per quelle decisioni di Pairetto che sono sembrate errori macroscopici.