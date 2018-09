Il "rispetto" richiesto a gran voce dopo il tracollo interno contro il Tottenham (sconfitto sul campo del Watford) José Mourinho se l'è guadagnato sul campo. Il suo Manchester United ha battuto in trasferta il Burnley con il punteggio di 2-0 permettendo al manager di salvare la panchina. Già perché il match di oggi era a tutti gli effetti l'ultima spiaggia per il portoghese dopo il peggior inizio in Premier degli ultimi 26 anni. E invece è arrivato un successo che fa sorridere Mou, ma probabilmente non restituirà serenità a Paul Pogba che ha sbagliato un calcio di rigore per una situazione che alimenterà le indiscrezioni sulla sua presunta volontà di tornare alla Juventus.

Burnley-Manchester United 0-2, Mourinho salva la panchina

Non era una partita come le altre quella sul campo del Burnley per il Manchester United. José Mourinho dopo il brutto inizio di stagione si giocava infatti la panchina contro gli uomini di Dyche. E a far sorridere lo Special ci ha pensato il suo bomber, ovvero Romelu Lukaku che ha risolto la pratica con una bella doppietta alla mezz'ora e nel finale del primo tempo. Un uno-due che ha messo il match in discesa per la squadra ospite, per la soddisfazione di Mourinho che ha dunque spento le polemiche (almeno per ora)

Pogba dopo le voci sul ritorno alla Juve sbaglia un rigore. Rashford espulso

Non solo rose e fiori per Mourinho. L'allenatore si è affidato dal 1′ a Pogba nonostante le indiscrezioni della stampa inglese relative alla sua volontà di tornare alla Juventus già a gennaio. Probabilmente distratto da questi rumours, il francese ha fallito un calcio di rigore nella ripresa, fortunatamente ininfluente sul risultato. Non ha inciso sull'esito finale nemmeno l'espulsione di Rashford che dopo aver subito un colpo galeotto da un avversario (non visto dall'arbitro) ha reagito con un testa contro testa.

Tottenham, tonfo contro il super Watford. Sorride l'Arsenal

Buone notizie per l'Arsenal che seppur a fatica espugna il campo del Cardiff centrando la seconda vittoria consecutiva. Decisivo con un gran gol Lacazette, che ha fatto sorridere e non poco Emery. Ha poco da ridere invece Pochettino che con il Tottenham è caduto sul campo del sorprendente Watford. L'ex squadra di Mazzarri si è imposta in rimonta 2-1 confermandosi in vetta alla classifica con Liverpool e Chelsea