Che vinca o che perda, il protagonista delle prime pagine di tutti i tabloid inglesi è sempre lui: José Mourinho. Il tecnico del Manchester United, accerchiato dai critici per le ultime esibizioni della sua squadra, ha risposto in maniera decisa alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore relative ad un suo clamoroso addio prima della scadenza naturale del suo contratto: "Quelle voci sono solo spazzatura e non trovo nessuna parola migliore di questa per definirle – ha dichiarato il portoghese – Nessuno può dire nulla sulla mia professionalità, non lo tollero". Nonostante la vittoria contro l'Everton, nell'ultima giornata di Premier League, il "Daily Mail" aveva infatti rilanciato la presunta intenzione dello "Special One" di abbandonare Manchester.

I problemi di Mou.

Secondo il tabloid, oltre al pesante distacco dal City del rivale Guardiola, a pesare sull'umore di Mourinho sarebbe anche lo scarso ambientamento in città e i continui viaggi verso Londra, dove continua a vivere la famiglia. "Sono a metà del mio contratto e se ne firmerò un altro o meno dipenderà dal club, ma il mio impegno è totale e voglio restare – ha aggiunto il manager dei Red Devils, durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida di FA Cup contro il Derby County – Il resto riguarda la società, la proprietà, l'ad Woodward, se sono tutti felici del mio contributo e se vogliono che resti oltre la scadenza del contratto".

Il clown triste.

"Andrò via solo quando il club lo vorrà perché per quanto mi riguarda, non intendo andarmene. La mia intenzione è quella di rimanere, lavorare e portare lo United dove merita di essere. Non vedo perché non dovrei restare. Il fatto che non mi comporti come un clown a bordocampo significa che ho perso la mia passione? Preferisco comportarmi come faccio, in modo molto più maturo, è meglio per me stesso e per la squadra. Conta il modo in cui una persona si impegna nel suo lavoro, non quello che fa davanti alle telecamere".