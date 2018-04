Storie ed emozioni che solo il calcio sa regalare. Quel Mourinho che con un'incredibile rimonta nel derby aveva impedito al City di festeggiare il titolo proprio nella sfida contro i cugini, si è arreso proprio nella partita più facile. I Red Devils sono stati clamorosamente sconfitti in casa dal fanalino di coda West Bromwich Albion 0-1, regalando così a Guardiola e al Manchester City la vittoria della Premier League con 5 partite d'anticipo.

Clamoroso all'Old Trafford, lo United battuto dall'ultima della classe WBA

Il City ha vinto la sfida del sabato sul tutt'altro che semplice campo del Tottenham, aspettando l'impegno domenicale della seconda della classe United. Un impegno che sembrava alla portata degli uomini di Mou contro l'ultima della classe WBA. E invece i Red Devils sono stati condannati da una rete segnata nella ripresa Jay Rodriguez, pagando una prestazione molto negativa. Bocciatura ancora una volta per Pogba, eroe del derby, sostituito dopo un quarto d'ora del secondo tempo da Martial obiettivo di mercato della Juventus.

Il Manchester City ha vinto matematicamente la Premier League

Un risultato assolutamente inaspettato che fa scoppiare la festa in casa Manchester City. La squadra di Guardiola, sperava di trionfare già una settimana fa davanti al proprio pubblico battendo lo United. Un'impresa che sembrava fatta alla luce del 2-0 al termine del primo tempo. E invece nella ripresa i Red Devils hanno ribaltato il risultato vincendo 3-2 e rimandando la festa dei Citizens. Questi ultimi però potranno celebrare la vittoria della Premier oggi: 17 i punti di vantaggio tra la prima della classe e la squadra di Mourinho con 5 gare ancora da disputare per entrambe. La matematica dunque premia Pep Guardiola.

Secondo titolo inglese per Pep Guardiola

Quinto titolo della storia per il Manchester City, con Pep Guardiola che impreziosisce il suo prestigioso curriculum con la Premier League. Per l'allenatore catalano, questo è il secondo trofeo stagionale dopo la conquista della Coppa di Lega. Prime gioie dunque per l'ex Barça che torna a sorridere dopo la bruciante eliminazione in Champions per mano del Liverpool di Jurgen Klopp