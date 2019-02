Tristezza. E questa volta non c'entrano il campo, le incomprensioni con Spalletti né l'eliminazione dalla Coppa Italia. Mauro Icardi ha pubblicato su Instagram un post molto toccante nel quale ha dato l'ultimo saluto a Coco, l'amico fedele che lo aveva accompagnato nei momenti di relax ed era divenuto a tutti gli effetti un membro della famiglia. Nel 2016, quand'era ancora un cucciolo, le foto di quel Weimaraner, cane da caccia con gli occhi azzurri, dal pelo corto e grigio suscitarono tenerezza. Morte prematura, è stata questa la spiegazione che lo stesso calciatore ha dato nel messaggio a corredo dell'immagine che lo ritrae accanto all'animale mentre lo accarezza e gli parla. Gesti affettuosi, attenzioni, di quelle che i cani sanno cogliere e restituire molto più e molto meglio di tante altre persone.

Grazie per tutti i momenti vissuti – si legge nel messaggio diffuso sui social network -. Sei stato il primo ad arrivare e te ne sei andato via così presto, ma sicuramente ovunque tu sia starai bene e sarai sempre tra noi perché il ricordo non si cancellerà mai. Ti vogliamo tanto bene Cokito. La tua famiglia.

Non è un buon momento per Mauro Icardi alle prese con una serie di grattacapi dentro e fuori dal rettagolo verde… l'ultimo, in ordine di tempo, è la cocente eliminazione dalla Coppa Italia avvenuta giovedì sera a San Siro al termine della sfida contro la Lazio. Un match giocato sotto tono dai nerazzurri e culminato con la sconfitta arrivata ai calci di rigore nonostante le reti del bomber argentino (sempre dal dischetto). Tra i motivi di ansia – oltre al gol che manca da dicembre – c'è anche la trattativa per il rinnovo del contratto che al momento s'è arenata: c'è sì la volontà di entrambe le parti di mettere nero su bianco e proseguire il rapporto ma serve trovare la giusta intesa a livello economico su ingaggio e bonus.