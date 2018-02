Un grave lutto ha colpito la Famiglia Moratti. E' morto all'età di 81 anni l'imprenditore Gian Marco Moratti. Fratello dell'ex presidente dell'Inter, Massimo, e marito di Letizia Brichetto Moratti (che in passato ha ricoperto l'incarico di ministro e poi è stato anche sindaco di Milano), Moratti era il numero uno della società petrolifera Saras. Nato a Genova nel 1936, era il socio più anziano (dal 1948 ne era azionista) della storica società nerazzurra il cui blasone, la cui tradizione (nonostante la cessione avvenuta qualche anno fa), la cui storia sportiva resta indissolubilmente legata alla famiglia, al ricordo di papà Angelo e di quella ‘cretura' che trasformò nella grande Inter di Herrera.

Petroliere. A capo della Saras: la raffineria sarda nel 1966 venne inaugurata Giulio Andreotti e, attraverso il sito di Sarroch viene considerato uno dei maggiori e più importanti centri di raffinazione in Europa dell'oro nero. Quotata in Borsa dal 2006, l'azienda s'è aperta di recente al business delle energie alternative e dal 2013 ha accolto nel proprio pacchetto azionario il gruppo petrolifero russo Rosneft. Pur avendo ceduto quote personali del colosso, Gian Marco Moratti era rimasto alla presidenza della società.

L'oro nero e l'Inter. A dare la notizia del decesso, raccontando il profilo dell'imprenditore milanese, è stato il Corriere della Sera (quotidiano nel quale lo stesso Moratti è stato membro del CdA. Assieme alla moglie Letizia, ex primo cittadino del Comune meneghino, ha finanziato e sostenuto la Comunità di San Patrignano, specializzata nel recupero dei tossicodipendenti. Figlio di Angelo Moratti, padre di quattro figli (Angelo, Francesca; Gilda e Gabriele nati dalle seconde nozze), Gian Marco Moratti aveva conseguito la laurea in Giurisprudenza a Catania e nel corso della propria carriera ha ricoperto incarichi di spessore: è stato presidente dell’Unione petrolifera, nel consiglio d’amministrazione del Corriere della Sera, della Bnl, dell’Inter, presidente di Norman Kraig & Kummel Italiana.