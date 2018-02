La settimana più importante dell'anno per il Real Madrid è iniziata con una sconfitta: i blancos sono stati sconfitti al Cornellà-Prat per 1 a 0 dall'Espanyol. La squadra di Quique Sanchez Flores è riuscita ad ottenere i 3 punti al 93′ grazie ad una rete di Gerard Moreno, il migliore dei suoi, che ha trafitto Keylor Navas da buona posizione e ha messo nuovamente in ginocchio gli uomini di Zidane, orfani di Cristiano Ronaldo e protagonisti di una brutta prova. Grazie a questa vittoria la squadra catalana recupera un po' d'ossigeno sulla zona retrocessione mentre i merengues restano a -14 dal Barcellona e rischiano di scivolare addirittura in quarta posizione, nel caso il Valencia domani riuscisse a vincere a Bilbao.

Zizou a Cornellà senza CR7 e con Bale "falso 9"

Il Real Madrid si è presentato a Barcellona senza Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta sabato contro l'Alaves, e con Gareth Bale nel ruolo di "falso nueve" e Isco a supporto. Nella ripresa lo spagnolo è stato sostituito da Karim Benzema ma non è bastato il suo ingresso per cambiare le sorti della gara. Sabato la squadra di Zinedine Zidane ospiterà il Getafe e poi ci sarà la gara di ritorno di Champions League con il Paris Saint-Germain che, a questo punto, è sempre più la gara dell'anno.

La decide Moreno al 93′

Non è stata una bella partita quella tra Espanyol e Real e si è decisa soltanto nel finale: al minuto 93 Sergio Garcia ha messo in area una bella palla sulla quale si è fiondato Gerard Moreno che con una conclusione di controbalzo ha battuto Keylor Navas e ha fatto esplodere la gioia dei tifosi catalani. Posizionamento assolutamente sbagliato da parte dei due centrali difensivi in occasione della rete dei Periquitos.