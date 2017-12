Potrebbe tornare al Milan tra pochi giorni se Gattuso dovesse precipitare (il Milan affronterà Inter e Fiorentina in questa settimana), ma Vincenzo Montella presto potrebbe avere già stracciato il contratto con i rossoneri e firmato quello con il Siviglia, che è alla ricerca di un tecnico dopo l’esonero di Berizzo. L’ex allenatore rossonero all’improvviso sembra diventato il favorito e sembra abbia sopravanzato Javi Garcia e Mazzarri, pure lui tenuto in considerazione dal club andaluso.

L’esonero di Berizzo.

Secondo quanto riporta ‘El Diario de Sevilla’ il quarantatreenne tecnico napoletano sarebbe in pole per la sostituzione di Berizzo, a sorpresa esonerato pochi giorni fa. I risultati del Siviglia tutto sommato non sono così negativi: quinto posto in campionato e girone superato in Champions League. Il Siviglia ha fatto sapere che presto verrà nominato il nuovo allenatore

Nella giornata di oggi si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società che ha deciso di delegare al Comitato Esecutivo del Consiglio e alla direzione sportiva la decisione finale sulla scelta del nuovo allenatore. La scelta verrà fatta a breve.

La coppia con Maresca e la sfida a Mou.

Montella, esonerato esattamente un mese fa dal Milan, potrebbe avere come vice Enzo Maresca, che con il Siviglia ha giocato e vinto più di un trofeo e che è reduce dalla poco fortunata esperienza di Ascoli come tecnico. Dovesse firmare con gli spagnoli Montella avrebbe la possibilità di disputare la Champions League e negli ottavi sfiderebbe il Manchester United. Inoltre ritroverebbe tre giocatori che ha già avuto modo di allenare in Serie A: l’argentino Correa e l’attaccante colombiano Muriel ai tempi della Sampdoria e il montenegrino Jovetic, che ha avuto con la Fiorentina. L’annuncio ufficiale del nuovo tecnico dovrebbe arrivare già domani, quando il Siviglia tornerà ad allenarsi e inizierà a preparare il prossimo match di campionato.