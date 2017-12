Il Siviglia a sorpresa ha deciso di esonerare il tecnico argentino Eduardo Berizzo. Il consiglio di amministrazione del club, nonostante dei buoni risultati, ha licenziato l’allenatore che un mese fa era stato sottoposto a un intervento per un cancro alla prostata. Questa la nota ufficiale della società andalusa

Il Consiglio di amministrazione del Siviglia FC, riunitosi questa sera 22 dicembre, ha preso la decisione di sollevare dall’incarico di allenatore della prima squadra, Edoardo Berizzo, in seguito ai risultati negativi della squadra. Il Siviglia ha già cominciato nuove conversazione per il nuovo allenatore.

L’esonero di Berizzo e i risultati del Siviglia.

L’ex allenatore del Celta aveva iniziato bene la stagione, ma dopo i suoi problemi di salute il Siviglia è andato un po’ in difficoltà. Il suo vice lo ha sostituito in alcune partite, poi Berizzo è rientrato, ma un paio di pareggi casalinghi e la pesante sconfitta del ‘Bernabeu’ hanno fatto cambiare il giudizio sull’argentino da parte della società. Il Siviglia comunque non è messo malissimo in classifica perché è quinto e ha teoricamente tutta la possibilità di recuperare posizioni. Mentre in Champions League ha superato la fase a gironi e negli ottavi affronterà il Manchester United.

Javi Garcia favorito su Blanc.

Mourinho e i suoi dunque troveranno un Siviglia con un allenatore diverso rispetto alla fase a gironi. I media di Spagna fanno già tanti nomi per la successione di Berizzo.

Il favorito sembra essere Javi Garcia, ex allenatore del Malaga che guida il Rubin Kazan. Ma si fa anche il nome di Laurent Blanc, da un po’ di tempo senza squadra. Il francese fu sostituito al Psg da Emery che arrivava dal Siviglia, e il suo cerchio potrebbe chiudersi. Nell’elenco dei papabili anche Juande Ramos il primo tecnico vincente degli andalusi nell’era moderna, Joaquin Caparros e pure Luis Enrique.