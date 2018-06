Non ci sarà la Nazionale di Roberto Mancini, ma per molti italiani sarà comunque uno spettacolo da non perdere. A pochi giorni dal fischio d'inizio, il Mondiale russo sta infatti attirando su di sé tutta l'attenzione dei tifosi: anche quelli di fede romanista, coinvolti dall'inizio della Coppa del Mondo per un particolare gemellaggio con la Nigeria. A confermare la simpatia giallorossa per la nazionale del commissario tecnico tedesco Gernot Rohr, battuta nelle ultime ore in amichevole dall'Inghilterra, sono arrivati due tweet pubblicati sull'account inglese della Roma.

Il profilo giallorosso ha infatti acceso la curiosità dei propri sostenitori, dopo aver condiviso due post in sostegno alla nazionale africana. In molti ci hanno visto un messaggio per Sadiq e Nura (due giovani di proprietà del club di James Pallotta), ma in realtà il motivo è ben diverso e risale alla partita dei quarti di finali di Champions League contro il Barcellona.

Il telecronista "virale"

Subito dopo l'impresa della squadra di Eusebio Di Francesco, capace di rimontare ed eliminare i catalani, sui social network è comparso il video di un telecronista nigeriano (Mark Otabor) che, letteralmente impazzito, commentava i gol di Dzeko, De Rossi e Manolas contro i blaugrana. Uno show imperdibile che ha scatenato i sostenitori romani. "Abbiamo prenotato i voli per andare a prendere Mark Otabor per Roma Tv", ha successivamente twittato la Roma.

Da quel giorno è nata quindi una simpatia che si è trasformata in tifo per la Nigeria: "Dato che l’Italia non sarà presente , l’AS Roma sosterrà i propri calciatori e le Super Aquile". La formazione africana debutterà nel Mondiale il prossimo 16 giugno alle 21:00 contro la Croazia. Le altre due partite saranno con l'Islanda (22/6 alle 17:00) e l'Argentina di Leo Messi (26/6 alle 20:00).