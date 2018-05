Napoli campione d'Italia. Roma seconda davanti alla Juventus. Atalanta in Champions League. Inter e Milan in Europa League. Chievo Verona retrocesso al posto del Benevento. A riscrivere la classifica della Serie A non è alcun tribunale federale, né c'è un'inchiesta che ha messo sub judice l'assegnazione dello scudetto ai bianconeri, né si tratta dell'ennesima graduatoria rielaborata tenendo conto dei presunti favori/torti arbitrali oppure interpretazioni del Var. E' il Cies (Centro studi sul calcio europeo) a rileggere le graduatorie dei cinque maggiori tornei continentali (dalla Premier League all'Italia) in base al cosiddetto indice di produzione, un parametro che ha permesso di determinare il ranking di ogni paese secondo 3 variabili statistiche essenziali: i tiri effettuati (A, come indicato nella legenda in calce al pezzo), i tiri concessi dall'area di rigore (B), il possesso palla (C).

In Germania, in Francia e in Inghilterra l'esperimento non ha registrato cambiamenti: il Bayern Monaco ha ottenuto un incremento del +94% rispetto alla media della Bundesliga, + 84% quello del Paris St-Germain, + 82% per quanto riguarda il Manchester City. In Spagna e in Italia, invece, il calcolo ha portato esiti differenti: il Real Madrid, che ha chiuso al terzo posto, ha ottenuto un ‘indice di produzione' del + 61%, valore più alto del Barcellona (+ 52%) campione della Liga.

In Italia il Napoli, che ha chiuso a -4 dallo scudetto, ha ottenuto un lusinghiero + 59% rispetto alla Juventus (+ 38%). A fare la differenza in favore dei partenopei sono stati il possesso palla e i tiri effettuati mentre è risultato abbastanza simile il rapporto dei tiri concessi nell'area di rigore. C'è ancora un altro dato abbastanza interessante: nei cinque maggiori campionati europei nessuno è all'altezza del Bayern Monaco quanto a indice di produzione (+94%), così come il Manchester United di Mourinho perderebbe ben quattro posizioni in Premier League scavalcato dal Liverpool di Klopp.