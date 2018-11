La crisi senza fine del Monaco inizia a produrre i suoi effetti sui giocatori. Radamel Falcao, coinvolto nell'inizio di stagione da incubo della formazione del Principato, vuole cambiare aria già nella prossima sessione invernale di calciomercato e a tal proposito si sarebbe addirittura offerto al Real Madrid. Questa l'indiscrezione che rimbalza dalla Spagna sul futuro del Tigre che sarebbe felicissimo di tornare a Madrid, dopo la fortunata esperienza con la casacca dei rivali dell'Atletico.

Perché Falcao vuole lasciare il Monaco, la crisi senza fine della squadra di Henry

Il Monaco sta vivendo una stagione da incubo. L'ultima vittoria ottenuta dalla squadra che il nuovo allenatore Henry ha ereditato da Jardim, risale addirittura dall'11 agosto. Appena 7 i punti conquistati in Ligue 1 dove i biancorossi occupano l'ultimo posto con il Guingamp, e una sola lunghezza rimediata in Champions con la formazione francese ormai fuori dai giochi. Una situazione davvero pesante anche per le stelle della squadra, che hanno risentito dei problemi societari della dirigenza. Tra quesi c'è anche Radamel Falcao, che avrebbe manifestato dunque, come riportato da Marca, la volontà di cambiare aria già nella finestra di calciomercato invernale.

Falcao si è proposto al Real Madrid, le ultime notizie di calciomercato

Ecco allora che Radamel Falcao, secondo il tabloid spagnolo, si sarebbe proposto al Real Madrid. Il centravanti colombiano sarebbe pronto a tornare nella capitale spagnola, dopo la positiva esperienza con l'Atletico. Consapevole di un possibile ruolo non da titolare, il "Tigre" vorrebbe comunque far parte del gruppo rigenerato dal nuovo tecnico Solari per confrontarsi con un'esperienza intrigante. Per lui l'approdo al Real a 33 anni rappresenterebbe un'iniezione di fiducia, con la possibilità di offrire un contributo migliore rispetto a quello garantito finora in stagione al Monaco, con solo 4 gol all'attivo

Al Real Madrid serve o meno un centravanti come Falcao

Se le indiscrezioni di calciomercato dovessero essere confermate, allora la palla passerebbe al Real Madrid. Cosa faranno dunque le merengues? Asseconderebbero le volontà dell'esperto colombiano? Al momento la sua valutazione di mercato (ha un contratto fino al 2020) si aggira su circa 15 milioni. Una cifra sicuramente alla portata delle merengues che dovrebbero considerare il possibile apporto alla squadra di Solari di Falcao. Più economico di bomber come Icardi, Lewandowski e Kane, la punta del Monaco rappresenterebbe però un investimento non a lunga scadenza, ma utile solo per l'immediato. Ecco perché alla luce del reparto offensivo del Real, la risposta potrebbe essere "no, grazie" con la volontà di prepararsi al super colpo del post Cristiano Ronaldo della prossima estate.