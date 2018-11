Arrestato con l'accusa di ‘corruzione, traffico di influenze, attive e passive'. Il Monaco è nella bufera per la vicenda giudiziaria che ha investito il presidente, Dmitry Rybolovlev. Hervé Temine, avvocato del massimo dirigente russo, ha confermato (come riporta il quotidiano francese Le Monde) che il suo cliente (prelevato nella sua abitazione) è attualmente in custodia e ha spiegato le ragioni del provvedimento spiccato nei confronti del suo assistito. Secondo la versione fornita dal legale la misura restrittiva decisa dagli inquirenti sarebbe fondata sull'utilizzo di un telefonino di un legale che avrebbe così violato il segreto degli avvocati.

Cosa è successo. L'indagine era scattata in seguito a una lite giudiziaria tra Rybolovlev e il mercante d'arte svizzero Yves Bouvier ma non è l'unico fronte dal quale il patron dei monegaschi deve guardarsi. Il miliardario russo, infatti, è anche sotto i riflettori di Robert Mueller, il procuratore speciale che indaga sul Russiagate e ha deciso di scavare dietro la transazione da 95 milioni di dollari che ha portato all'acquisto di un immobile in Florida da Donald Trump.

Il club del Principato è nella bufera anche dal punto di vista sportivo. In Champions le cose vanno malissimo (la sconfitta per 4-0 in casa contro il Brugge è come una sentenza) e in campionato la squadra si trova in una situazione durissima come non accadeva dalla stagione 2010-2011, quella della retrocessione in Ligue 2. Sette anni dopo il periodo d'oro che ha portato anche al lancio in Europa di fenomeni come Mbappé, la società del Principato vive un momento delicato: la squadra è attualmente ultima in classifica avendo raccolto finora solo sette punti e divide il ruolo di ‘cenerentola' con il Guingamp. Una sola vittoria in undici giornate – all'esordio contro il Nantes dello scorso agosto – poi il crollo.