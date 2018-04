L’arbitraggio di Michael Oliver ha fatto molto discutere, e le discussioni potrebbero continuare quando l’arbitro consegnerà il referto e si scopriranno successivamente le sanzioni per Buffon, e molto probabilmente anche per Chiellini. Intanto secondo quanto riporta la Bbc la polizia inglese starebbe indagando sulle minacce di morte ricevute, tramite social network, dall’arbitro e dalla moglie. Pare, inoltre, che Lucy Oliver abbia ricevuto messaggi minacciosi anche sul cellulare.

Messaggi di morte per Oliver e la moglie

Dopo la partita i social innanzitutto si sono divisi tra quelli che dicevano che il rigore per il fallo di Benatia su Lucas Vazquez c’era e quelli che invece sostenevano, e sostengono tutt’ora, che Oliver abbia sbagliato nell’assegnare quel penalty. Dopo il match c’è stato chi ha scovato il profilo Twitter di Lucy Oliver, moglie dell’arbitro, e hanno scoperto che in passato i due hanno fatto un viaggio a Madrid, e lei ha postato anche una foto dal Bernabeu. Apriti cielo. Purtroppo c’è stato chi ha scritto messaggi davvero vergognosi alla signora Lucy e al marito: “Devi crepare tu e quel pezzo di m…di tuo marito” ma anche: “Mena tuo marito bastardo”.

Le critiche di Buffon a Oliver

La polizia inglese ha iniziato a indagare, naturalmente ha tradotto questi messaggi e ha aperto un’indagine, hanno deciso di chiudere i profili social della moglie di Michael Oliver ed ha anche cercato di capire come è stato possibile che il numero di telefono della signora Lucy sia stato pubblicato sui social. E purtroppo a quel numero sono arrivati messaggi minacciosi. Insomma un lungo post partita che non finisce e che assume contorni sempre più brutti per Lucy e l’arbitro Michael Oliver, criticato severamente da Buffon che a fine gara lo ha attaccato e ha criticato anche chi aveva deciso di scegliere per una partita così importante un arbitro di soli 33 anni.