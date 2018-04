Michael Oliver è stato uno dei protagonisti del match tra Real Madrid e Juventus. L’enfant prodige dei fischietti inglesi, ha esordito in Premier League ha 25 anni, due anni più tardi è diventato internazionale, è diventato notissimo e si è preso il suo posto nella storia per aver decretato un rigore per il Real Madrid al 93esimo minuto. Oliver è diventato, suo malgrado, una delle grandi tendenze sul web del day after. Alcuni tifosi juventini hanno scovato tra i tweet della moglie Lucy, anch’ella di professione arbitro di calcio, una grande passione per Madrid e per il Bernabeu.

La voglia di sapere tutto su Oliver, nato a Ashington come i fratelli Jackie e Sir Bobby Charlton (campioni del mondo nel 1966), è diventata molto forte e l’attenzione si è posta sulla moglie Lucy May, che ha sposato l’arbitro della Premier tre anni fa. Scavando tra i cinguettii della signora Lucy si è scoperto che i coniugi Oliver hanno un debole per la città di Madrid e per il Santiago Bernabeu. Va da sé che questo non significa nulla, perché chiunque può avere una predilezione per una città, o per uno stadio. Purtroppo molti tifosi hanno da ore iniziato a bersagliare di commenti tutt’altro che gradevoli il profilo di Lady Oliver.

Da mercoledì sera l’arbitro Mike Oliver è diventato popolarissimo anche in Italia. Il fischietto inglese è un figlio d’arte, anche il fratello e la moglie che fanno l’arbitro, ed è stato molto precoce. A venticinque anni ha diretto la prima gara di Premier League, nel 2012 è diventato internazionale, ma solo due anni fa ha arbitrato in Champions per la prima volta, la Juve l’aveva già arbitrata nel match di Lisbona con lo Sporting. Oliver però non è stato selezionato per i Mondiali e l’Inghilterra si ritrova senza un arbitro nella competizione più importante per la prima volta dal 1938, dopo le tante partite importanti dirette nelle ultime stagioni da Webb e Clattenburg.