Dopo la bella vittoria di Udine, l'unico volto un po' contrariato di tutta la truppa rossonera era proprio il suo. Uscito dal campo dopo mezz'ora, per il riacutizzarsi di un dolore alla schiena dopo un contrasto con Mandragora, Gonzalo Higuain ha infatti visto i suoi compagni vincere al 97esimo seduto in panchina di fianco all'amico Pepe Reina. "Pensavamo fosse un colpo, invece ha sentito una fitta – ha spiegato Gattuso nel post partita – Non dimentichiamo che è stato operato alla schiena 7-8 anni fa. Speriamo non sia nulla di grave".

Nelle prossime ore ci saranno ulteriori controlli sulla schiena del Pipita, che a questo punto dovrebbe saltare la trasferta di Europa League contro il Betis Siviglia e risparmiare forze ed energie per il big match del prossimo weekend contro la Juventus. Dopo quello che è successo nella scorsa estate, quando i dirigenti bianconeri gli diedero il benservito, è facile prevedere una certa voglia di rivalsa dell'argentino: pronto a caricarsi nuovamente sulle spalle la formazione rossonera.

Il cauto ottimismo di Gattuso

Contrariamente a ciò che successe a Leonardo Bonucci, che saltò il primo incrocio con la Juventus a causa della squalifica di due giornate arrivata dopo l'espulsione in Milan-Genoa, Gonzalo Higuain dovrebbe dunque far parte dei giocatori che Rino Gattuso convocherà per domenica prossima. Il tecnico milanista, conta però di avere a disposizione anche altri calciatori che a Udine non sono potuti scendere in campo.

"Speriamo di recuperare Calhanoglu e Calabria perchè sono giocatori importantissimi per noi – ha dichiarato il tecnico nell'intervista concessa a Milan Tv – Ora dobbiamo recuperare energie per queste ultime due partite prima della sosta. Anche Kessie non è al massimo. Ha stretto i denti ed è sceso in campo con piccoli dolori, ma è normale giocando con questa continuità. Però Franck ha una soglia del dolore alta e riesce comunque a giocare".