Sofferta, cercata e alla fine anche meritata. La vittoria che il Milan ha colto alla "Dacia Arena" vale molto di più dei tre punti in classifica. Ha un valore maggiore perché conquistata con mezza squadra titolare in infermeria e con il solo Cutrone in attacco, dopo l'infortunio a gara in corso di Higuain. Davanti alle telecamere di Sky, Rino Gattuso ha così raccontato l'incredibile vittoria conquistata al 97esimo.

"Ci è capitato nel derby e so cosa vuol dire perdere in questo modo – ha esordito il mister rossonero – Abbiamo meritato di vincere. Siamo arrivati alla partita con tanti infortunati e devo fare i complimenti ai miei giocatori perché giocare a Udine non è facile. Nel primo tempo abbiamo sofferto, mentre nel secondo tempo la squadra mi è piaciuta".

Prima il Betis e poi la Juventus

"I nove punti conquistati in questa settimana? Dobbiamo guardare avanti, non eravamo scarso prima e non siamo diventati bravi all'improvviso – ha aggiunto Gattuso – Dobbiamo lottare in ogni partita, fare più punti possibile e vedere dove arriveremo alla fine. Di certo le vittorie aiutano a lavorare meglio e con più tranquillità". La prossima partita per i rossoneri sarà contro la Juventus campione d'Italia. Prima di pensare alla sfida di San Siro, Gattuso preferisce però concentrarsi sull'impegno di Siviglia con il Betis.

"Le assenze non devono essere un alibi – ha concluso il mister milanista – Ora dobbiamo recuperare energie e poi pensare al Betis. Vedremo nelle prossime ore chi riusciremo a recuperare degli infortunati. Higuain? Ha sentito una fitta alla schiena, pensava di aver preso un colpo. Speriamo non sia nulla di grave. La mia espulsione? Non ho detto nulla, sono andato solo dall'assistente che aveva alzato la bandierina. Sono stato espulso perchè sono uscito dall'area tecnica".