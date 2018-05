Non sono più un giocatore della Sampdoria e ho firmato un triennale con il Milan. Probabilmente il club annuncerà l'affare dopo la fine del Mondiale.

Ivan Strinic è un nuovo giocatore del Milan: nonostante l'annuncio ufficiale del club rossonero non sia ancora arrivato ancora il terzino croato lo ha rivelato in un'intervista a 24. L'affare tra il calciatore ex Napoli e la squadra meneghina era cosa già abbastanza nota ma ora è arrivata la conferma del diretto interessato e nonostante non ci sia l'ufficialità della società possiamo dire che il laterale sinistro sarà uno dei nuovi innesti, insieme a Pepe Reina, per Rino Gattuso in vista della prossima stagione. Strinic approderà a Milano a parametro zero dalla Sampdoria ma ad averlo portato in Italia ci aveva pensato il Napoli nel gennaio del 2015:

Il Milan mi voleva anche quando ero al Napoli, ma il Napoli non me lo permetteva. Per questo motivo sono andato la scorsa estate alla Sampdoria per avere la possibilità di giocare. Tutto è stato perfetto, ho giocato una buona parte di stagione e penso di averlo fatto al meglio.

Strinic: Il Milan mi voleva, è una bella cosa

Dalla sessione di mercato invernale Ivan Strinic era finito ai margini della rosa della Sampdoria, giocando solo 3 partite da gennaio a maggio, perché aveva già l'accordo con Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan: