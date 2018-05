Ivan Strinic sarà un nuovo giocatore del Milan a partire da luglio e la conferma, ove ce ne fosse ulteriore conferma, è arrivata direttamente dal giocatore croato. L'ex terzino del Napoli ha rilasciato un'intervista allo Sportske Novosti in cui ha parlato del suo futuro e ha risposto così a domanda sulla firma del contratto che lo legherà ai rossoneri per le prossime tre stagioni: "Ora non posso dire nulla, parlerò quando ci sarà l'ufficialità. Ora penso solo alle ultime due partite con la Sampdoria".

Il laterale di Spalato si è soffermato sui motivi del suo addio alla Sampdoria, squadra a cui è approdato la scorsa estate, e ha lasciato intendere che le voci sul suo addio lo hanno portato ad essere messo in disparte e, per accorgersi di questo, basta guardare le presenze fatte da Strinic dalla fine di gennaio ad oggi (solo due presenze):

Se le voci sul Milan hanno influito sul mio impiego? In parte è sicuramente così, non vedo altri motivi. Non volevo parlarne, ma i giornalisti fanno i giornalisti, ascoltano e scrivono tutto.

Strinic ha parlato del clima che si respira in casa Sampdoria a due gare dal termine (Napoli e Spal) con la qualificazione in Europa League ormai lontanissima e lancia una frecciata alla dirigenza del club ligure, che ormai può essere considerato come la sua ex squadra:

Mancano ancora due partite, spero di giocarne almeno una. L'allenatore sta cercando soluzioni per la prossima stagione. Ormai abbiamo perso la speranza di qualificarci per l’Europa League, quindi stanno già pensando alla squadra del futuro. Questa è la politica del club, io come giocatore posso solo pensare a lavorare duramente.

Le formazioni di Sampdoria-Napoli

Ivan Strinic non sarà in campo dall'inizio nemmeno stasera quando a Marassi arriverà il Napoli: al suo posto giocherà Sala. Ecco le probabili formazioni.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Andersen, Sala; Barreto, Torreira, Linetty; Praet; Caprari, Kownacki. All. Giampaolo.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri.