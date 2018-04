Non ci sarà quasi certamente il tricolore da alzare al cielo a fine stagione ma comunque quest'anno il Napoli ha disputato un campionato impressionante, trovando consensi ovunque, sia nel gioco, sia nella gestione degli obiettivi, sia nel progetto intrapreso. Purtroppo, di fronte allo strapotere bianconero non c'è avversario che tenga. Ma il morale è da tenere comunque alto per finire in bellezza e così la stagione è da ricordare. Pepe Reina ha deciso di farlo in modo particolare, coinvolgendo un po' tutti.

I record di Hamsik. L'amarezza si prova a scacciarla facendo gruppo e provando a pensare ai momenti positivi. Pepe Reina è deluso come i suoi compagni ma da leader proverà a scuotere per l'ultima volta gli animi. Ha invitato a una riunion di gruppo tutti i compagni di squadra, a partite da capitan Hamsik per il quale sarà comunque un finale di stagione da ricordare visto che contro la Sampdoria festeggerà le 500 partite in azzurro. Il centrocampista azzurro contro il Crotone batterà il record di presenze in campionato di Juliano, confermandosi oramai una bandiera indiscussa del calcio napoletano.

L'addio di Pepe. Per Reina in particolare, questi sono gli ultimi atti in azzurro perché è già promesso sposo al Milan. Il portiere spagnolo, infatti, passerà ai rossoneri in estate e per vivere gli ultimi attimi insieme ai suoi compagni con cui ha cullato il sogno più grande ha organizzato una "reunion" per salutare e ringraziare gli amici che l'hanno accompagnato nell'avventura napoletana durata quattro anni tra l'era Benitez e quella Sarri.

Le lacrime di Allan. Un momento per scacciare la delusione anche perché il clima non è dei più felici al momento. Hanno fatto il giro del mondo le immagini di Allan in lacrime a fine gara al Franchi con Diawara e Chiriches intenti a consolarlo, con la Juventus scappata a +4 e oramai con il tricolore cucito addosso. Ci si aspetta anche un tributo dei tifosi: saranno presenti in massa domenica contro il Torino per ringraziare la squadra del sogno tricolore e dare un doveroso omaggio a tutti gli azzurri, Reina compreso.