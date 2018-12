La Champions League si ferma, in attesa di ripartire con le partite degli ottavi di finale in programma a febbraio. Nel frattempo è il momento dei bilanci per la fase a gironi della massima competizione continentale. Sul sito ufficiale della Uefa è stata pubblicata la "Squadra rivelazione della Champions 2018", ovvero la top 11 formata dai calciatori più promettenti della fase a gironi del torneo. Non mancano gli "italiani", ovvero Milan Skriniar dell'Inter e Cengiz Under della Roma, a rappresentare la Serie A.

La squadra rivelazione della Champions 2018

L'Uefa, sul sito ufficiale della Champions League, ha stilato una formazione virtuale formata dagli undici calciatori rivelazione della prima parte del torneo. Si tratta dei giovani che si sono meglio disimpegnati in questa fase della stagione che sono stati selezionati con i seguenti criteri 1) età massima 24 anni; 2) esordio in UEFA Champions League nel 2018 o esperienza precedente limitata, con evidente salto di qualità nel corso dell'anno.

Milan Skriniar e Cengiz Under nella top 11 dei giovani più promettenti della Champions 2018

E nella top 11 dei giovani più promettenti della Champions League 2018-2019 ci sono anche due rappresentanti della Serie A. Si tratta del difensore dell'Inter e uomo mercato Milan Skriniar, definito così dal massimo organo calcistico continentale: "Ottimo per tutta la stagione d'esordio grazie alle sue capacità di lettura dell'azione e al suo senso della posizione". Se il difensore nerazzurro potrà consolarsi così per l'eliminazione dalla Champions, diverso il caso di Cengiz Under della Roma che potrà giovare dell'inserimento nella "squadra rivelazione", già a partire dagli ottavi quando affronterà il Porto. Questa la descrizione del rendimento del turco: "Ha raggiunto la semifinale della scorsa stagione con la Roma. Grazie alla sua velocità, creatività e a un sinistro spesso letale, ha segnato tre gol nella fase a gironi 2018/19"

La top 11 dei migliori giovani della Champions 2018

A fare la voce grossa nella Top 11 dei migliori giovani della Champions 2018 è l'Ajax che può contare su due giocatori, ovvero il difensore De Ligt obiettivo della Juventus, e De Jong che piace a Barcellona e Inter. A completare la top 11, il portiere del Benfica Vlachodimos, , il difensore del Liverpool Robertson, i centrocampista Aouar del Lione, Arthur del Barcellona e Vlasic del CSKA. In avanti spazio a Lozano del PSV e Sancho del Borussia Dortmund