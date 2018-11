Milan Skrinar è uno dei pezzi più pregiati dell'Inter di Luciano Spalletti e da diverso tempo è finito sul taccuino di Barcellona e Manchester United. Nella corsa al forte difensore centrale slovacco, secondo quanto riporta il tabloid britannico The Sun, ora si è inserito anche il Chelsea di Maurizio Sarri, che vuole per rinforzare il proprio reparto. I nerazzurri l'anno scorso rifiutarono 60 milioni di euro ma ora per acquistarlo ne servono più di 70. In Inghilterra riferiscono di un tecnico italiano alle prese con qualche problema in difesa: alcuni giocatori iniziano ad essere avanti con l'età come David Luiz e Cahill mentre altri sono giovani come il danese Christensen, che non sembra ancora prontissimo.

Il centrale classe 1995 rappresenta un profilo ideale per il club londinese e l'ex tecnico del Napoli lo vorrebbe al più presto per risolvere i problemi. Skriniar ha il contratto in scadenza nel 2022 con il club nerazzurro e da tempo sta discutendo il rinnovo ma ancora non è stata raggiunta un'intesa. In questa fase di stallo i Blues vorrebbero inserirsi ma è difficile che l'Inter si faccia scappare il suo gioiellino.

in foto: La scheda di Milan Skriniar. (transfermarkt.it)

Skriniar tra i 5 difensori più forti d'Europa

Milan Skriniar si sta facendo apprezzare anche a livello europeo: al primo anno di Champions League, il difensore slovacco è già inserito nella lista dei migliori difensori d’Europa e l'account Uefa della Champions League ha segnalato il nerazzurro come "top defender" tra i 5 migliori della competizione insieme a Koulibaly del Napoli, Godin dell’Atletico Madrid, Stones del Manchester City e Van Dijk del Liverpool. L'ennesimo riconoscimento di una scalata iniziata due anni fa e non ancora terminata.