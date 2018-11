Fermare la Juventus sarà una missione difficile, quasi impossibile per questo Milan. A pochi giorni dalla sfida di campionato con la Juventus, Rino Gattuso continua infatti a perdere pezzi e ad avere ancora un bel po' di problemi da risolvere in vista della delicata partita contro Allegri. La battaglia di Siviglia ha infatti lasciato in dote al tecnico rossonero gli infortuni di Musacchio e Calhanoglu, e le condizioni approssimative di Kessie: uscito dal campo stremato e con il passo claudicante.

Il centrocampista ivoriano è stato tra l'altro lo sfortunato protagonista della tremenda botta che ha messo ko Musacchio. Il giocatore argentino, che ha ricevuto un duro colpo al volto e alla schiena, è dovuto uscire in barella con il collo immobilizzato e dopo lo spavento generale per una presunta (e mai avvenuta) perdita di conoscenza. Nonostante il forte impatto, l'ex Villarreal si è ripreso quasi subito negli spogliatoi e non ha dovuto neanche fare un ulteriore controllo in ospedale. Le ultime notizie da Casa Milan, parlano di un possibile recupero per la gara contro la Juventus.

Anche Cutrone preoccupa

Chi invece rischia di rimanere fuori è Hakan Calhanoglu. Il giocatore turco, reduce da un periodo difficile con problemi personali e dal problema alla caviglia, ha preso una botta ad un piede durante la partita ed è dovuto uscire zoppicando e grazie all'aiuto dello staff medico. A preoccupare Rino Gattuso ci sono poi le condizioni di Frank Kessiè e Patrick Cutrone. L'ex Atalanta è da settimane che gioca stringendo i denti, e anche con il Betis ha finito la partita accasciandosi a terra per il dolore. Per l'attaccante, invece, c'è timore per il problema alla caviglia sinistra già infortunata in Under 21. Il giocatore di Gattuso ha infatti lasciato il "Villamarin" zoppicando per il dolore.

La speranza Higuain

Oltre a Calabria, Caldara, Biglia e Bonaventura (questi ultimi tre non ci saranno con la Juventus), il Diavolo deve dunque fare i conti con chi è tornato acciaccato dalla trasferta in Spagna. Un capitolo a parte lo merita invece Gonzalo Higuain. L'argentino ha saltato il match di Europa League e sta lavorando per recuperare in vista della partitissima di San Siro, Le ultime indiscrezioni parlano di un ottimismo ritrovato e di una sua possibile presenza contro la sua ex squadra.

La possibile formazione

Alla luce di questi ultimi infortuni, per Rino Gattuso non sarà facile mettere in campo una formazione in grado di impensierire i campioni d'Italia. Davanti a Donnarumma dovrebbero giocare Zapata e Romagnoli, con Calabria (se recupera) e Rodriguez ai lati. Se non ci sarà Higuain, il Milan scenderà in campo con un probabile 4-3-3 e con Kessie, Bakayoko e Laxalt a centrocampo. In avanti spazio al tridente Suso, Cutrone, Castillejo.