Il report medico del Milan sulle condizioni di Lucas Biglia è durissimo: lesione della giunzione miotendinea del gemello mediale del polpaccio destro che ha richiesto un intervento chirurgico, 4 mesi di stop. E' la notizia peggiore che il calciatore e il tecnico potessero mai ricevere. Quattro mesi, un'infinità per i tempi del calcio e per le necessità di rosa che andrà gestita nel migliore dei modi almeno fino a gennaio, quando riaprirà il mercato e allora sarà possibile chiudere operazioni per colmare la lacuna. Non basterà attendere febbraio, l'argentino sarà pronto nella migliore delle ipotesi a fine marzo e ‘aspettarlo' è un azzardo che i rossoneri non possono permettersi.

Qual è la situazione a centrocampo? Drammatica. Basta dare un'occhiata ai nomi: oltre Franck Kessie e Tiémoué Bakayoko ci sono José Mauri, Andrea Bertolacci e Riccardo Montolivo con questi ultimi che da tempo sono stati relegati lontano dal palco al punto da meditare accorgimenti tattici tali da utilizzare Hakan Calhanoglu e Giacomo Bonaventura in posizioni differenti. Sembra questo al momento l'unica strada percorribile almeno per un paio di mesi poi servirà agire con decisione al tavolo delle trattative.

Chi può arrivare a gennaio? Due i nomi ‘caldi' in cima alla lista delle preferenze: si tratta di Leandro Paredes e Denis Suarez, entrambi 24enni e propensi a lasciare i rispettivi club. Il primo, che in Italia ha già indossato le maglie di Roma ed Empoli, considera quasi chiusa la sua esperienza allo Zenit ma il contratto in scadenza nel 2021 fa sì che per ragione di cessione lo si può fare solo a titolo definitivo e in base a una cifra non inferiore ai 20 milioni di euro. Difficile che il club russo accetti la formula del prestito avendo sborsato 23 milioni un anno fa. Quanto allo spagnolo – contratto fino al 2020 – cerca spazio, ha bisogno di giocare con maggiore continuità e i catalani potrebbero aprire alla formula del prestito ma con diritto di riscatto e recompra in favore dei blaugrana.