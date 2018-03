Di nuovo al centro di ulteriori indiscrezioni di mercato, Gigio Donnarumma sta tenendo con il fiato sospeso Gattuso e tutta la tifoseria. A poche ore dalla sfida decisiva di Londra contro l'Arsenal, il portiere rossonero ha rimediato una piccola distrazione a un dito della mano destra e ha lasciato Milanello con la mano fasciata. Secondo Sky Sport, il problema non sarebbe così grave e non dovrebbe fargli saltare l'impegno di Europa League, ma tanto è bastato per mettere in apprensione lo staff del tecnico milanista.

In attesa di novità dall'entourage medico di Milanello, Gattuso dovrà inoltre valutare nelle prossime ore anche la condizione fisica di Davide Calabria. Il terzino rossonero, che a Genova ha giocato soltanto i dieci minuti finali della gara, sarebbe in forte dubbio per Londra a causa dell'affaticamento muscolare accusato proprio nel match d'andata con i "Gunners".

Il problema del terzino

Se per il portiere non ci sarebbero dunque particolari preoccupazioni, diverso è invece il discorso per il laterale destro. Già privo di Andrea Conti e Ignazio Abate (ancora indisponibili) e qualora non dovesse farcela Calabria, il Milan dovrà scendere in campo nell'infuocata trasferta londinese ancora una volta con Fabio Borini adattato nell'inedito ruolo di esterno basso: una soluzione che Gattuso ha utilizzato anche nella partita di Marassi.

Nelle prossime ore ci sarà la partenza per Londra. Il Milan decollerà dalla Malpensa nel primo pomeriggio e effettuerà la consueta rifinitura sul manto erboso dell'Emirates Stadium. Contro l'Arsenal, Gattuso riproporrà la stessa squadra che ha vinto a Genova con l'inserimento di Patrick Cutrone dal primo minuto. A guidare la squadra in cabina di regia, ci sarà ancora una volta Lucas Biglia.