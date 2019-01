Il pistolero ha ancora la pistola carica, e grazie ai suoi primi due gol a San Siro ha portato il Milan in semifinale di Coppa Italia. Krzysztof Piatek si è preso San Siro in 17 minuti: tanto è infatti bastato all'attaccante polacco per schiantare il Napoli con due gol molto belli. Al termine della partita del Meazza, l'ex Genoa ha parlato a Milan Tv: "Mi aspettavo una notte così, l'avevo detto che ero pronto e oggi ho fatto doppietta. È solo l'inizio. Entrambi i gol bellissimi, anche se sono diversi".

Grazie ai suoi movimenti, Piatek ha dato alla squadra di Gattuso un'opportunità che con Gonzalo Higuain non era mai stata neanche lontanamente provata: il lancio lungo verso l'attaccante centrale. "Prima della gara ho parlato con Laxalt e Borini, ho chiesto loro di darmi la palla alta e lunga perché la preferisco – ha continuato Piatek – Nella seconda rete avevo di fronte Koulibaly ed è andata bene. Oggi bene, ma io già penso alla partita contro la Roma".

Il pistolero viaggia verso la Capitale

Supportato da una squadra che ha saputo difendersi con il coltello tra i denti, Piatek si candida a diventare dunque l'uomo in più (e decisivo) per la corsa rossonera verso la prossima Champions League. Nel prossimo weekend il Milan sarà però di fronte all'ennesimo "crash test" della stagione contro una diretta concorrente per il quarto posto. Una sfida che l'undici milanista non potrà sbagliare.

Allo stadio Olimpico Gattuso potrà contare su un giocatore in piena fiducia e con un grande feeling con il gol: "Spero che a Roma faremo ancora meglio rispetto ad oggi – ha aggiunto il polacco – L'ultima volta ho perso, spero di vincere domenica. Il debutto da titolare a San Siro è stata grandioso. Io la nuova stella rossonera? Vedremo, io voglio solo fare gol e lo ripeto, sto bene e sono pronto".