E' un ottavo di Europa League, ma somiglia tremendamente ad un doppio spettacolare incontro di Champions. Dall'urna di Nyon, il Milan di Rino Gattuso ha pescato uno degli avversari più temibili e difficili da affrontare: l'Arsenal di Arsene Wenger. In attesa di vedere in campo le due squadre (Giovedì 8 marzo a San Siro e una settimana dopo a Londra), Massimiliano Mirabelli ha commentato l'impegno imminente con i Gunners.

"Sarà una sfida bellissima contro una squadra blasonata – ha spiegato il ds a Premium – Per noi arriva al momento giusto ed è giusto che ci si misuri con una squadra così importante. Abbiamo rispetto, non abbiamo paura di nessuno e vogliamo arrivare fino in fondo alla competizione. Sono sicuro che ci sarà un San Siro strapieno e che anche a Londra ci saranno tanti tifosi rossoneri che ci daranno una grande spinta".

La Champions e il futuro del Milan.

Superare l'ostacolo inglese, potrebbe voler dire aumentare le chance di arrivare alla finale di Lione e, magari, di centrare l'accesso alla Champions League: "Noi ci crediamo – ha continuato Mirabelli – Crediamo di arrivare in fondo. Abbiamo il sacrosanto dovere di farlo e nel DNA della società c’è solo la vittoria, anche se in campionato siamo un po' indietro. Noi puntiamo ad arrivare in Champions anche attraverso l’Europa League”.

L'ultima battuta del dirigente milanista, è dedicata a Rino Gattuso: uno degli artefici di questo ottimi momento rossonero. Dopo aver dichiarato di non vedere un Milan senza il tecnico calabrese, Mirabelli ha rincarato la dose e fissato una data per la decisione finale relativa al futuro della panchina: "Rino sta facendo un grande lavoro con il suo staff. Siamo concentratissimi sul campo e domenica c’è la Roma, che è una partita fondamentale. Dopo metà marzo si inizieranno a pianificare il futuro del Milan".