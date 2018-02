Il Milan affronterà l'Arsenal negli ottavi di Champions, mentre la Lazio giocherà con la Dinamo Kiev. Poteva andare molto meglio alla squadra di Gattuso, mentre può essere moderatamente soddisfatto Inzaghi. Il Lipsia, che ha eliminato il Napoli, sfiderà lo Zenit di Mancini, mentre è molto intrigante Marsiglia-Athletic Bilbao.

Il Milan sfiderà l’Arsenal

Adesso rossoneri e Gunners si affronteranno anche in Europa League. Nel 2012 il Milan demolì Wenger, che a San Siro perse 4-0, nella gara di ritorno l’Arsenal cercò la clamorosa rimonta, ma si fermò sul 3-0. Tra i precedenti c’è anche quello nella Supercoppa Europea del 1993, s’imposero sempre i rossoneri. L’Arsenal è un avversario molto insidioso, ma Aubameyang non è eleggibile e la sua riserva Lacazette è indisponibile. Dunque problemi di formazioni certi per i Gunners, che comunque hanno tanti giocatori importanti in attacco, ma in difesa non sono affidabilissimi e questo potrebbe aiutare e non poco la squadra rossonera, che spera di andare molto avanti nella manifestazione, l’unica europea che non è mai riuscita a vincere.

Pericolo ucraino per la Lazio

Da tempo la Dinamo Kiev non è la squadra stellare che il colonnello Lobanovsky creò una prima volta negli anni ’80 e poi sul finire degli anni ’90. Ovviamente l’avversario sarà ostico e sarà complicato soprattutto il ritorno, che si giocherà a Kiev il 15 marzo e tre giorni dopo sarà per forza campionato, perché essendoci lo stop per le nazionali non sarà possibile giocare di lunedì. La Dinamo Kiev ha vinto il proprio raggruppamento, ma non c’erano grandi rivali e nei sedicesimi con un doppio pareggio ha eliminato l’AEK Atene.

Le date degli ottavi di finale erano già stabilite. Le gare si disputeranno giovedì 8 e giovedì 15 marzo. Gli orari invece sono stati definiti oggi. L'8 marzo alle ore 19 ci sarà il calcio d'inizio tra Milan e Arsenal. Alle 21.05 il via di Lazio-Dinamo Kiev. Orari invertiti per le partite di ritorno.

Atletico in Russia

La squadra favorita per la vittoria finale è l’Atletico Madrid che proseguirà il suo cammino con la Lokomotiv Mosca. Mentre il Borussia Dortmund, che ha buttato fuori l’Atalanta, giocherà contro il Salisburgo. Il Lione, che sogna di giocare la finale in casa, se la vedrà con il CSKA.

Gli ottavi di finale di Europa League

Lazio-Dinamo Kiev; Lipsia-Zenit; Atletico Madrid-Lokomotiv Mosca; CSKA Mosca-Lione; Marsiglia-Athletic Bilbao; Sporting Lisbona-Viktoria Plzen; Borussia Dortmund-Salisburgo; Milan-Arsenal.