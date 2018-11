Nonostante i problemi di atteggiamento della squadra (ancora troppo passivo, specialmente nel primo tempo) e quelli legati ai tanti infortuni, il morale è alto a "Casa Milan". Contro il Betis Siviglia era importante non perdere, e il pareggio arrivato lascia tutto sommato aperto il discorso qualificazione. A salvare il Diavolo dal ko, ci ha pensato Pepe Reina con un intervento decisivo al tramonto della gara: una parata che ha riportato in prima pagina l'ex numero uno del Napoli.

"In ogni momento di difficoltà e di sacrificio, quando uno riesce a superarlo diventa più forte – ha spiegato lo spagnolo a Sky – Dopo quello che è successo all’andata col Betis abbiamo dimostrato tante cose, ora dobbiamo avere continuità". Un obiettivo che, dopo tre successi di fila in campionato, passa dal delicato e difficile impegno con la Juventus.

Un aiuto per Gigio

Dopo aver sfidato la vecchia signora per il tricolore dello scorso anno, Pepe Reina è dunque pronto a supportare i compagni per la sfida di San Siro: "Come si affronta la Juventus? Con umiltà e rispetto, sapendo che è una grandissima squadra – ha aggiunto – Dobbiamo farlo senza paura e con fiducia in noi stessi. Avremo la spinta di uno stadio strapieno, ora dobbiamo pensare ai tre punti". Nonostante l'ottimismo, la missione per i rossoneri pare però difficile, forse impossibile.

La zavorra che rischia di impedire al Milan di affrontare l'avversario con la giusta convinzione è la situazione infortunati: mai come in questo caso problematica. In campo, contro Chiellini e compagni, ci sarà Gigio Donnarumma: titolare inamovibile tra i pali rossoneri. "Tra tutti i portieri e preparatori c’è un grande gruppo di lavoro, sano e divertente – ha concluso Pepe Reina – Ora vogliamo salire di livello. Il mio obiettivo? Far crescere Gigio, perchè lui ha le qualità per diventare un fenomeno".