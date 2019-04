Con la stagione che si avvia verso la conclusione c'è già chi pensa alla prossima. Nei giorni scorsi sono state diffuse alcune immagini della maglia che la Juventus utilizzerà nella prossima stagione. Quelle foto hanno stupito tutti perché la prossima divisa bianconera avrà solo due bande. In rete è spuntata anche una immagine della nuova maglia del Milan che cambia e torna al passato, precisamente alla stagione del centenario, che si chiuse con lo scudetto.

La nuova maglia del Milan

L'ufficialità ancora non c'è ma in rete circolano le prime foto della maglia del Milan della stagione 2019-2020. Nell'immagine si vede al centro capitan Romagnoli e ai suoi lati Bakayoko, Paquetà, Piatek e Suso. Il design ricorda quello della stagione 1998-1999. Design girocollo per una maglia semplice, con delle strisce più strette rispetto a quelle attuali. Una maglia che ricorda quella del centenario, che dunque trasuda storia per i richiami al passato remoto e a quello degli anni Novanta. Interessante anche la presenza di Bakayoko, che dev'essere riscattato dal Chelsea. E questo potrebbe essere un indizio importante per il suo futuro.

Il Milan del centenario

La stagione del centenario è senza dubbio indimenticabile. Il Milan veniva da due annate complicate, con due piazzamenti oltre il decimo posto, con Sacchi e Capello in panchina. La società decise di azzerare tutto o quasi, scelse Zaccheroni che dopo un avvio tribolato, e le tante critiche subite dal presidente Berlusconi, cambiò modulo schierò il Milan con un inedito 3-4-1-2 e con un grande Boban in veste da trequartista e con una rimonta strepitosa riuscì a vincere lo scudetto, senz'altro il più inaspettato della lunga e vincente era Berlusconi. Il Milan sorpassò la Lazio alla penultima giornata e sul campo del Perugia conquistò il tricolore vincendo 2-1.