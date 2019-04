Il calcio è cambiato e da un bel po’. Si è snaturato tantissimo in questi anni. Il calcio spezzatino, il Monday Night, i turni di campionato con due o al massimo tre partite al pomeriggio, in questa stagione c’è stato anche il Boxing Day. Il dio denaro comanda. E i cambiamenti non sono finiti perché se si guarda avanti si trovano un Mondiale che si disputerà d’inverno e una Champions League più robusta che toglierà sempre più spazio ai campionati (e forse pure le domeniche). Quindi oggi non ci si può stupire più di nulla, ma chi ama il calcio, quello romantico di una volta, non può essere felice nel vedere la maglia della Juventus stravolta. Manca l’ufficialità, ma le foto uscite sul web confermano le indiscrezioni delle ultime settimane. Nella prossima stagione Ronaldo e soci indosseranno una maglia con sole due strisce, una bianca e una nera, ci saranno degli inserti rosa che richiameranno alla tradizione.

Juve e il Fulham, stesso sponsor e stessa maglia

Gli stessi tifosi della Juventus contestano la nuova maglia, ma la decisione è presa. Il dado è tratto, indietro non si torna. Guardando la nuova maglia dei bianconeri si nota una somiglianza impressionante con quella che indosserà il Fulham, altra società che veste di bianconero, che celebrerà i 140 anni con una maglia rivoluzionaria, simile a quella della Juve. Perché sarà a strisce, o meglio con due sole strisce. Entrambe le squadre sono sponsorizzate dalla Adidas. Il Fulham la indosserà in Championship, perché la squadra londinese è retrocessa, e chiuderà il campionato al penultimo posto.

La nuova maglia della Juve e il Palio di Siena

Le ironie sul web non sono mancate e c’è chi ha paragonato la maglia della Juventus della stagione 2019-2020 a quella che indossa il fantino della ‘Lupa’, una delle 17 contrade del palio di Siena. I colori sono gli stessi, adesso lo sono pure le righe (solo due). Curioso notare come la Lupa abbia vinto il palio 37 volte (un numero non casuale dalle parti dello Stadium) e si è aggiudicata l’ultimo Palio, quello dell’Assunta.