Gennaro Gattuso vuole la seconda finale di Coppa Italia consecutiva dopo quella persa contro la Juventus nella scorsa stagione. Mercoledì sera il Milan affronterà la Lazio nella semifinale di ritorno dopo lo 0-0 dell'andata. Le due squadre tornano a fronteggiarsi dopo il match di pochi giorni fa in campionato, vinto dalla formazione rossonera e contraddistinto dalle polemiche per il caso Acerbi, con Kessié e Bakayoko che hanno ostentato la maglia del difensore sotto la curva. Gattuso si augura che Milan-Lazio sia uno "spot per il calcio italiano" ed è pronto ad entrare in campo abbracciato a Simone Inzaghi, tecnico avversario per dare un segnale di distensione.

Gattuso e Inzaghi abbracciati, il segnale distensivo dopo il caso Acerbi

Dopo lo 0-0 dell'andata Milan e Lazio si ritrovano di fronte per contendersi un posto nella finale di Coppa Italia. Ai microfoni di Milan Tv, Gennaro Gattuso ha fatto il punto sulla gara con la speranza di raggiungere il secondo ultimo atto consecutivo della competizione: "La finale dell'anno scorso è passata ormai, all'andata abbiamo fatto fatica. Le partite contro la Lazio sono sempre tiratissime, centrare una nuova finale sarebbe molto importante per la nostra stagione". Dopo le polemiche legate al caso Acerbi per il match di pochi giorni fa in campionato, Gattuso vuole la massima sportività in campo e a tal proposito conferma di essere pronto ad entrare in campo abbracciato all'allenatore avversario: "Spero che domani sia uno spot per il calcio italiano, vogliamo vedere uno spettacolo. Dobbiamo pensare solo al campo. Con Simone Inzaghi c'è una grande amicizia, faremo di tutto per comportarci bene, entreremo in campo abbracciati".

Gattuso e le voci di mercato sul Newcastle, il tecnico smentisce tutto

Un'occasione anche per parlare del futuro al Milan. Contratto fino al 2021 per Ringhio che ha rimandato comunque a fine stagione il discorso relativo alla sua permanenza in rossonero. Nelle ultime ore si è parlato di un forte interesse del Newcastle per il dopo Benitez nei suoi confronti. Gattuso smentisce e chiarisce il senso degli incontri con il procuratore Jorge Mendes: "Con Mendes ci vediamo spesso, mi piace la buona cucina e parlare di calcio. Newcastle? Voci infondate. Ripeto – ai microfoni di Rai Sport – con Mendes c'è solo una grande amicizia”.

Lazio, per Inzaghi imperativo conquistare la finale di Coppa Italia

Dopo la delusione della sconfitta interna contro il Chievo che ha complicato la corsa Champions della Lazio, Simone Inzaghi vuole una risposta contro il Milan. Imperativo vincere per conquistare la finale: "Si è parlato molto della brutta figura che abbiamo fatto sabato scorso contro il Chievo Verona, ora c'è voglia di riscatto nello spogliatoio. Domani ci giochiamo tanto della nostra stagione, vogliamo prenderci una finale che per noi rappresenta un grande obiettivo – ai microfoni di Lazio Style Channel – Dobbiamo far parlare il campo: domani affronteremo una grande squadra, in questi anni le gare disputate contro i rossoneri sono sempre state molto tirate. Dovremo esser bravi ad esser propositivi indirizzando a nostro favore gli episodi. Abbiamo preparato bene la gara di Milano negli ultimi due giorni, ci giocheremo tanto. In 90 minuti dovremo cercare la finale che vogliamo a tutti i costi. Domani mi porterò dei cambi importanti, chi subentra è fondamentale quanto i titolari per centrare il nostro obiettivo"