La protesta ufficiale del Milan. Il botta e risposta tra il dirigente, Leonardo, e il ministro dell'Interno, Salvini. Le decisioni del Giudice Sportivo. Milan-Lazio fa registrare l'ennesima coda polemica dopo il caso della maglietta sventolata sotto la Curva rossonera da Kessié e Bakayoko. Questa volta oggetto della discussione sono i cori razzisti che i tifosi capitolini hanno rivolto (all'esterno e all'interno dello stadio di San Siro) ai calciatori rossoneri: buuu e ululati riservati ai due giocatori ivoriani, finiti nel mirino dei ‘soliti noti' anche per quanto accaduto in occasione della divisa di Acerbi mostrata a mo' di trofeo/scalpo.

La posizione del club è stata netta: prima ha pubblicato una nota ufficiale formalizzando così la protesta per atti del genere, poi è toccato a Leonardo sottolineare il concetto chiedendo "rispetto" e tutela per i propri tesserati e rispedendo al mittente le critiche del numero uno del Viminale ("si vergogni di cose più gravi"), tifoso rossonero arrabbiato per l'eliminazione dalla Coppa Italia.

Quale decisione ha preso il Giudice Sportivo? Per adesso nessuna – eccezione fatta per un turno di stop inflitto a Pezzella della Fiorentina e a una multa per Caicedo – ma nel comunicato odierno c'è un dettaglio che lascia presagire una sorta di supplemento d'indagine prima di pronunciarsi in via definitiva. E così i provvedimenti disciplinari elencati sono stati presi "con riserva dell'assunzione di altre decisioni, in relazione anche al comportamento dei sostenitori".

Quanto tempo occorrerà ancora per avere un quadro definitivo? Di fatto, il giudice sportivo ha rinviato la decisione che potrebbe arrivare nella giornata di lunedì, al massimo entro martedì prossimo: si tratta di eventuali sanzioni da comminare per l'atteggiamento delle tifoserie.

Perché una soluzione di questo tipo? Perché si attende fino all'inizio della prossima settimana? Ricevuta la segnalazione dalla Procura Federale, il giudice sportivo – Alessandro Zampone – ha omologato i risultati delle semifinali di Coppa Italia così da permettere alla Lega e alle due sue società (Atalanta e Lazio) di avviare le procedure per la vendita dei biglietti in occasione della finale in calendario il 15 maggio all'Olimpico di Roma.