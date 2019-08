Il Milan non molla la presa su Ángel Correa e si prepara all'affondo decisivo nell'ultima settimana di trattative di mercato. A tal proposito è pronto a scendere in campo personalmente Zvonimir Boban: il dirigente croato, Chief Football Officer dei rossoneri, secondo le ultime notizie riportate dalla stampa spagnola, volerà in avvio di settimana a Madrid per cercare di convincere l'Atletico Madrid a dire sì all'offerta del Milan

Milan-Correa, le ultime notizie sulla spedizione di mercato di Boban a Madrid

Le ultime notizie di calciomercato di oggi in casa Milan riguardano ancora una volta Ángel Correa. Secondo quanto riportato dal tabloid spagnolo Marca, per cercare di sbloccare la trattativa tra i rossoneri e l'Atletico Madrid per il duttile attaccante argentino, è pronto a muoversi in prima persona Zvonimir Boban. Il dirigente croato del club milanese in tribuna a Udine per l'esordio in campionato potrebbe partire già nelle prossime ore a Madrid per provare a convincere la dirigenza dei Colchoneros ad accettare la proposta di mercato del Milan

La trattativa tra il Milan e l'Atletico Madrid per Ángel Correa

Il Cfo del Milan spera dunque di sfruttare gli ottimi rapporti con il presidente della formazione madrilena Miguel Angel Gil. La speranza del Milan è che il croato riesca a ridurre il gap tra domanda e offerta: il Milan mette sul piatto 42 milioni più il 30% di un'eventuale rivendita futura del calciatore. Una proposta che per ora non ha accontentato l'Atletico che vorrebbe almeno 50 milioni subito.

Milan, Correa e il valzer di punte

Boban e il Milan sperano di sfruttare gli ultimi giorni di mercato per chiudere un'operazione che potrebbe far comodo anche all'Atletico. I colchoneros infatti potrebbero in caso di partenza di Correa chiudere il discorso in entrata per Rodrigo, il centravanti del Valencia molto gradito a Diego Simeone. Senza dimenticare André Silva destinato a sua volta a lasciare Milano: nel suo futuro potrebbe esserci lo Sporting