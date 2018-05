L'ultima partita a San Siro, contro la Fiorentina di Stefano Pioli, scriverà la parola fine al campionato del Milan: deludente nella prima parte della stagione e decisamente più convincente dall'arrivo in panchina di Rino Gattuso. In attesa di capire che tipo di mercato potrà fare la dirigenza rossonera, Leonardo Bonucci ha voluto mandare un messaggio chiaro a dirigenti, compagni e tifosi. Il capitano milanista ha parlato di quelli che dovranno essere gli obiettivi del Diavolo nel prossimo anno.

"Mi aspetto una stagione importante – ha esordito Bonucci – Giocare in Europa è sempre importante, anche se la Champions ha un fascino diverso. L'Atletico Madrid deve però essere da esempio: abbiamo visto come siano scesi dalla Champions per poi vincere l'Europa League. A livello di esperienza tanti di noi hanno imparato dal doppio confronto con l'Arsenal, ci ha lasciato l'insegnamento che possiamo competere per quei traguardi".

L'importanza dei tifosi

Il dodicesimo giocatore in campo sarà ancora il pubblico rossonero. Come ha già fatto in diverse precedenti occasioni, Bonucci ha nuovamente arringato la parte più calda del popolo milanista: "Ci sono stati sempre vicini, anche quando avevamo difficoltà di prestazione – ha ricordato il giocatore di Gattuso – Serve un ultimo sforzo e conquistare il sesto posto per ripagarli e regalare al Milan una prossima stagione importante".

L'ultimo sforzo che chiede Bonucci è quello relativo ai novanta minuti con i viola. Alla squadra di Gattuso serve assolutamente una vittoria per evitare di rovinarsi l'estate con i turni preliminari di Europa League: "Contro la Fiorentina sarà una partita difficile, stanno attraversando un momento importante nonostante l'ultima sconfitta contro il Cagliari. Dopo la morte di Astori si sono ricompattati, servirà una grande prestazione".