Milan, la certezza di Savicevic: “Crollo iniziato con le cessioni di Ibra e Thiago Silva”

Dejan Savicevic, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, è tornato a parlare del Milan e del periodo non brillante che la società rossonera ha attraversato in questi ultimi anni. Il presidente della Federcalcio montenegrina è contento del lavoro he sta facendo la nuova società (“Investe sugli italiani e sarà ricompensata”) e ha parole d’elogio per Paqueta e Piatek: “Due giocatori importanti”.