Sulla strada per Ferrara, prossima città che ospiterà il Milan, Rino Gattuso ha trovato il primo ostacolo: l'infortunio di Nikola Kalinic. L'attaccante croato non si è infatti allenato con i compagni, a causa di un problema agli adduttori, ed è in forte dubbio per la trasferta contro la Spal. A confermare il guaio fisico del centravanti rossonero, è stati il dottor Mazzoni in un'intervista rilasciata a Milan Tv.

"Oggi Kalinic non ha preso parte all'allenamento perchè ha un'infiammazione alla regione adduttoria, particolarmente fastidiosa e dolente, quindi si è deciso insieme di curarlo. Valuteremo l'evoluzione nelle prossime ore". In ballottaggio per una maglia con Patrick Cutrone, l'ex attaccante della Fiorentina è dunque destinato ad alzare bandiera bianca e a rimanere in infermeria in occasione del prossimo impegno.

Rodriguez disponibile per la Spal.

Per Rino Gattuso le buone notizie sono invece arrivate da Ricardo Rodriguez e Andrea Conti. Per quanto riguarda lo svizzero, il medico del Milan ha confermato la sua piena guarigione dopo la colica intestinale che lo ha costretto a saltare le ultime due gare. L'ex Wolfsburg si è infatti allenato regolarmente ed è pronto a riprendersi la maglia da titolare sulla fascia sinistra. Sull'altra corsia, invece, bisognerà ancora attendere prima di vedere nuovamente in campo Andrea Conti.

Reduce dal grave infortunio (la rottura del legamento crociato), l'esterno ha svolto parte dell'allenamento con la squadra e confermato le previsioni ottimistiche rilanciate anche dallo stesso medico sociale: "Gattuso ha parlato di un mese – ha continuato il Dottor Mazzoni – Condividiamo la sua posizione, anche se dovremo tenere conto dei test dei prossimi giorni di Milan LAB che valuteranno la condizione atletica del giocatore".