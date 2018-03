Adesso non ci sono più dubbi. Il derby Milan-Inter recupero della 27a giornata, in programma inizialmente lo scorso 4 marzo e rinviato per la tragica morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, si disputerà mercoledì 4 aprile. La Lega dunque ha definito data e orario della stracittadina con fischio d'inizio alle ore 18.30. Subito dopo Pasqua dunque la squadra di Gattuso e quella di Spalletti si affronteranno in un big match che potrebbe risultare decisivo per la corsa Champions

Milan-Inter, ufficiale la data del recupero

Non è stato facile trovare una data per il recupero del derby di Milano. Milan-Inter era inizialmente in programma domenica 4 marzo alle ore 20.45. Il match, come tutti quelli della 27a giornata di Serie A (eccezion fatta per gli anticipi) sono stati rinviati dopo la tragica scomparsa di Davide Astori. La gara tra rossoneri e nerazzurri si disputerà dunque mercoledì 4 aprile alle ore 18.30.

Derby di Milano, perché si gioca il 4 aprile alle 18.30

La scelta dell'orario del derby di Milano è legata alla presenza in serata di due partite dei quarti di Champions League, ovvero Liverpool-Manchester City e Barcellona-Roma che inizieranno alle ore 20.45. Per il recupero di Milan-Inter, si poteva disporre esclusivamente di un periodo di circa 15 giorni dal rinvio, oppure la prima data a disponibile. I rossoneri, secondo SportMediaset, avrebbero voluto giocare il 25 aprile in serata, ma non tutti i club interessati nello spostamento erano d'accordo.

Il recuperi della 27a giornata di Serie A in programma il 3 e il 4 aprile

Mercoledì 4 aprile si disputeranno anche altre 3 partite. Alle 17 andrà in scena il delicato scontro salvezza Benevento-Verona, mentre in contemporanea con Milan-Inter, si giocheranno alle 18.30 anche Chievo-Sassuolo e Torino-Crotone. Il giorno precedente, 3 aprile, sarà il turno di Atalanta-Sampdoria, Genoa-Cagliari e Udinese-Fiorentina tutte con inizio alle ore 18.30