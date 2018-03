Lo spettacolo deve continuare. Anche con la morte nel cuore per la scomparsa prematura di Davide Astori. Il calcio italiano si sforza di ripartire dopo la tragedia avvenuta nella notte tra sabato e domenica nel ritiro della Fiorentina: il corpo senza vita del capitano venne ritrovato nella stanza numero 118 dell'albergo dove i viola alloggiavano prima della gara di campionato contro l'Udinese. La Procura friulana ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti, l'autopsia stabilirà le cause del malore che ha stroncato la vita del difensore, mercoledì verrà allestita la camera ardente a Coverciano infine a Firenze, nella Basilica di Santa Croce, si celebreranno le esequie (giovedì alle ore 10). Sono questi gli atti formali di una vicenda che ha avuto una vasta eco suscitato grande emozioni.

The show must go on. E allora al termine di una riunione informale avvenuta nella sede della Lega Calcio alla presenza del commissario Giovanni Malagò è stato deciso il calendario dei recuperi della 27esima giornata di Serie A. Nessuno ha mai pensato di poter scendere in campo una volta appresa la notizia durissima. Perfino la possibilità che ci fosse il fischio d'inizio almeno del derby in serata è stata subito spazzata via dalla telefonata che Bonucci (capitano del Milan) ha fatto a Ranocchia dell'Inter: non c'è stato bisogno di ragionare molto per trovare un'intesa, la volontà comune era non giocare.

Quando si giocheranno le partite. Dunque, in base agli accordi fissati in Lega il quadro delle partite e dei recuperi si delinea così: Genoa-Cagliari, Benevento-Verona, Chievo-Sassuolo, Torino-Crotone e Udinese-Fiorentina si giocheranno fra il 3 e 4 di aprile. Atalanta-Sampdoria invece è stata messa in agenda per il giorno 11 aprile, considerato che la settimana precedente i nerazzurri sono impegnati in anticipo contro la Spal.

Il caso del derby di Milano. Non è stato possibile calendarizzare il big match fra Milan e Inter (fondamentale nella corsa per agganciare il podio della Champions) ma non per disaccordo tra le società ma per questioni di calendario europeo: potrebbe giocarsi il 9 oppure il 23 maggio ma tutto dipenderà da cosa faranno rossoneri in Europa League.