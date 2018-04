Mercoledì 4 aprile, con calcio d’inizio alle 18.30, si giocherà il derby tra Milan e Inter. Gattuso e Spalletti, oltre che per l’orgoglio cittadino, vogliono i tre punti. I rossoneri ne hanno più bisogno, mentre ai nerazzurri potrebbe andar bene anche un pareggio. Le due squadre, che hanno viaggiato su binari completamente diversi negli ultimi mesi, sono reduci da risultati opposti. Il Milan sabato ha perso con la Juve 3-1, mentre l’Inter ha conquistato il secondo successo consecutivo, che ha dato fiducia e serenità a tutto l’ambiente.

Derby decisivo nella corsa Champions del Milan

La sconfitta con la Juventus ha messo nei guai i rossoneri che ora hanno nove punti di ritardo proprio dall’Inter, quarta in classifica. Il Milan deve vincere per rimanere in scia alle prime cinque, o meglio alla terza, alla quarta e alla quinta della Serie A. E anche con il successo Gattuso comunque sarebbe a meno sei dall’Inter.

Spalletti per il bis e per il terzo posto.

L’Inter ha ottenuto tre vittorie e un pareggio (con il Napoli) nelle ultime quattro partite. Handanovic non ha subito gol, mentre Icardi ne ha segnati sei nelle ultime due. Meglio era difficile. Spalletti all’andata ha vinto 3-2 vorrebbe vincere anche il derby di ritorno per scavalcare pure la Roma, la sua ex squadra (che ha un punto in più).

Milan: chi in attacco

Turnover quasi nullo per Gattuso, ma un paio di cambi ci saranno comunque. Biglia è squalificato e lascerà il posto a Montolivo. In avanti cambierà qualcosa. André Silva ha realizzato due gol nelle ultime tre partite, ma li ha segnati sempre da subentrato. Cutrone decise il derby di Coppa Italia, ma a sorpresa potrebbe giocare Kalinic.

I titolarissimi di Spalletti

Per la terza volta consecutiva l’Inter dovrebbe giocare con lo stesso undici titolare. Icardi quando è uscito dal campo sabato ha dovuto mettere la borsa del ghiaccio sul ginocchio ma ci sarà. Con lui in avanti Candreva, Rafinha e Perisic.