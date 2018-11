Perché Gonzalo Higuain è cosi nervoso? Alla domanda che molti tifosi del Milan si sono fatti già diverso tempo fa (l'argentino ha infatti mostrato segni di insofferenza già a Cagliari, nel derby, con il Betis e con l'Udinese), qualcuno ha provato a dare una sua personale risposta: "E' nervoso perché non si trova bene a Milano e se ne vuole andare". Una ricostruzione suggestiva e particolarmente fantasiosa, resa però più verosimile da una dichiarazione di un ex calciatore.

Durante una trasmissione televisiva, l'ex difensore Massimo Brambati (oggi procuratore e opinionista) ha infatti spiazzato la tifoseria rossonera con una rivelazione che ha subito fatto discutere: "A Milano vivo nel palazzo di Higuain, ho incontrato Nicolas e mi ha detto che suo fratello al Milan non sta bene, se ne vuole andare".

La risposta del fratello

Apriti cielo. Dopo pochi minuti sui social sono infatti cominciati i discorsi da bar di decine di follower del "Pipita", che si sono divisi tra chi ha creduto ciecamente alle parole di Brambati e tra coloro che invece non gli hanno dato molto peso. A rimettere a posto il disordine provocato da quelle parole, è però sceso virtualmente in campo proprio il fratello di Higuain che attraverso un tweet ha smentito l'ex giocatore di Torino, Bari e Palermo.

"Mi dispiace sig. Brambati, ma noi non ci siamo mai visti né tanto meno conosciuti – ha scritto Nicolas Higuain – Pertanto non raccontare bugie nei confronti di mio fratello. Grazie". Caso chiuso? Forse, anche se l'attuale posizione del giocatore non chiude definitivamente la porta ad una clamorosa fuga a fine stagione. Arrivato a Milano in prestito oneroso, l'ex attaccante di Napoli e Juventus potrebbe davvero puntare i piedi al termine del campionato: soprattutto se non arriveranno giocatori in grado di farlo rendere al meglio e se il Milan dovesse fallire il piazzamento Champions.