Gonzalo Higuain non è stato convocato da Gennaro Gattuso per la gara di domani pomeriggio allo stadio Luigi Ferraris contro il Genoa. Ormai il rapporto è ai titoli di coda e non ci sarà l'ultima apparizione del Pipita con la maglia rossonera: il centravanti argentino non era stato schierato da titolare nella gara di Supercoppa Italiana per una presunta influenza ma la rottura tra il numero 9 e la società rossonera è ormai alla luce del sole. Sono le ultime ore in rossonero dell'ex attaccante di Juventus e Napoli, che presto raggiungerà Maurizio Sarri a Londra e innescherà un valzer di punte che dovrebbe portare a Milano Krzysztof Piatek del Genoa, Alvaro Morata a Madrid (sponda Atletico) e Nikola Kalinic al Monaco.

I convocati per la gara col Genoa

Ecco l'elenco dei 23 convocati per Genoa-Milan, ventesima giornata di Serie A in programma lunedì 21 gennaio alle ore 15.00. Al posto di Gonzalo Higuian Gattuso ha voluto premiare Frank Tsadjout, uno dei talenti più interessanti della Primavera milanista. Rientra Suso dalla squalifica, non ci saranno Romagnoli, Calabria e Kessié.

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Simic, Strinic, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Mauri, Montolivo, Paquetá, Torrasi

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Suso, Tsadjout.