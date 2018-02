Massima concentrazione e occhi ben aperti. A poche ore dalla sfida di ritorno contro il Ludogorets, Rino Gattuso vuol tenere tutti sulla corda in vista del calcio d'inizio contro i bulgari. Il risultato dell'andata ha messo il Milan in una situazione favorevole, ma il mister rossonero non si fida e lo ha fatto sapere a tutti nella consueta conferenza stampa della vigilia: "Sottovalutare la partita è la mia più grande preoccupazione – ha dichiarato il tecnico – Devo far capire a tutti che non sarà assolutamente facile, perché affronteremo una squadra con più di un calciatore molto veloce".

"All'andata il risultato fu bugiardo e non dobbiamo scherzare col fuoco, perché ci possono mettere in difficoltà. Dobbiamo rispettarli e per questo ho deciso che giocheranno ragazzi di esperienza. Se pensiamo che siamo già qualificati sbagliamo. Da giocatore mi è successo di vincere 3-0 e sapete tutti com'è andata a finire".

L'obiettivo di Ringhio.

Il ricordo della triste serata di Istanbul, è dunque ancora vivo nella testa di Gattuso e di tutti i tifosi. Per evitare un'altra tragedia sportiva come quella, il Milan dovrà cercare di mettere subito in cassaforte la qualificazione: "Dobbiamo pensare a passare il turno – ha continuato – Sappiamo che ci sono squadre molto forti, in Europa c'è la componente dei sorteggi, dobbiamo essere più fortunati nel prendere squadre meno forti o meno in forma. Adesso pensiamo a questo turno e pensiamo partita dopo partita. Siamo troppo lontani per pensare al posto Champions che si conquisterebbe vincendo la coppa".

Le voci su Yonghong Li.

Dopo aver elogiato ancora una volta Andrè Silva ("E' uno degli ultimi che va via da Milanello, gli manca solo il gol per sbloccarsi"), Gattuso ha poi commentato le indiscrezioni sulle presunte difficoltà di Yonghong Li: "Le voci sulla società non disturbano, perchè lo stipendio arriva in anticipo. A livello organizzativo il Milan è una macchina perfetta, quando parlo con Fassone e Mirabelli, grazie a Dio, mi dicono che i soldi ci sono. Al Porto sono arrivati i soldi per André Silva due mesi prima della scadenza. La società parla di possibili premi con il capitano e altri 4-5 giocatori se si raggiungono gli obiettivi. Questo penso sia sinonimo di una società sana".