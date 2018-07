Tanta carne al fuoco in casa Milan. Tra le vicende societarie con le trattative per un'eventuale cambio di proprietà, al ricorso al Tas per la sentenza Uefa che ha escluso i rossoneri dall'Europa League, passando per il calciomercato e le numerose voci in entrata e in uscita. A fare il punto della situazione ci ha pensato Marco Fassone, ad rossonero, che ha risposto alle domande dei tifosi in occasione di un'intervista ai microfoni di Milan Tv.

Quale destino per la proprietà del Milan, il punto di Fassone

Il dirigente rossonero è stato stuzzicato inizialmente sulle questioni relative alla proprietà. Fassone non ha chiarito tutti i dubbi dei tifosi, ribadendo di non conoscere quelle che saranno le prossime mosse del patron Li. Quel Li che dovrà restituire nei prossimi giorni il prestito 32 milioni anticipati dal Fondo Elliot per l'aumento di capitale per non perdere la proprietà: "Per me è importante che i tifosi sappiano che quei 32 milioni il Milan li ha ricevuti la settimana scorsa. Che li abbia versati uno o l’altro non riguarda me, importa che quei soldi siano sul conto del Milan e che permettano che il club sia gestito bene, pagando gli stipendi, i fornitori, e garantire di fare un briciolo di campagna acquisti. Dopodiché, staremo a vedere chi li mette"

Milan, l'ottimismo di Fassone per il futuro del club

Per quanto riguarda il futuro della proprietà del Milan però i tifosi possono stare tranquilli con Fassone che sembra ottimista, anche in caso di un cambio della guardia. Quello che conta è il progetto, anche per un eventuale dopo Lu: "Noi non siamo indovini, non sappiamo se nella testa di Mr. Li ci sarà di vendere un pezzo del club o di tenere il club per il futuro. Quello che è importante, però, è che il Milan sia solido e che abbia dei progetti da portare avanti, senza idee diverse dagli anni passati. Mr. Li ha sempre messo a disposizione del club le risorse economiche necessarie a sostenerlo e lo stesso farebbe il fondo Elliott, che lo ha dichiarato anche per iscritto come testimoniano i documenti portati alla Uefa. Se mai dovesse arrivare un nuovo azionista, immagino che lo faccia con quella passione che da sola giustifica un investimento in un club come il nostro".

Il ricorso al Tas del Milan per l'esclusione dall'Europa

Molto potrebbe dipendere anche dall'esito del ricorso del Milan al Tas. La speranza dei rossoneri è quella di un ribaltamento del verdetto della Camera giudicante dell'Uefa che ha escluso il club dalle coppe europee. Fassone è fiducioso: "Mi auguro che davanti al Tas si possa leggere in modo diverso la storia del Milan e di quello che è successo negli ultimi 12 mesi, non so quali siano le percentuali, ma lotteremo fino al 90′ e oltre, per far sì che la sentenza venga modificata. Nessuno ha mai detto che il Milan non ha violato le regole, ma la sanzione deve essere proporzionata, e un'esclusione va oltre. Un club come il Milan non lo merita".

Milan, le ultime notizie sulle trattative di calciomercato: Bonucci resta, 3 acquisti importanti

A prescindere dal verdetto di Losanna comunque il Milan ha già le idee chiare sul calciomercato. Leonardo Bonucci, accostato alle possibili uscite, non si muoverà da Milano per Fassone che annuncia 3 colpi di qualità oltre a Reina, Strinic e Halilovic: "Bonucci? Leo è il nostro capitano, starà con noi spero ancora a lungo. Non è uno dei giocatori che stiamo discutendo o negoziando. È uno dei nostri punti di forza della squadra e starà con noi spero ancora a lungo. Arriveranno tre acquisti di qualità, ad essere realisti, non di più, e ci saranno anche delle uscite. Lo scorso anno abbiamo investito tanto e quest’anno abbiamo un piano per spendere ancora. Ma dobbiamo tenere a mente le norma del fair play che ci darà meno manovra d’azione: spenderemo tanto quanto immetteremo nelle casse dalle cessioni".